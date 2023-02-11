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Gündem Erdoğan Diyarbakır'da çadır kenti ziyaret etti
Gündem

Erdoğan Diyarbakır'da çadır kenti ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen Diyarbakır'da çadır kenti ziyaret etti. Burada depremzedelerin sorunlarını dinleyen Erdoğan, yakınlarını depremlerde kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 16:51:00 -
Erdoğan Diyarbakır'da çadır kenti ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Diyarbakır'da, Kayapınar ilçesindeki Selahattin Eyyubi Kent Meydanı'nda kurulan çadır kentte incelemelerde bulunarak depremzedelere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çadır kentte kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Depremzedelerin sorunlarını dinleyen Erdoğan çifti, yakınlarını depremlerde kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çadırlarda kalan ailelerle de görüştü. Erdoğan, daha sonra depremlerden etkilenen Şanlıurfa'ya hareket etti.

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