Erdoğan, "dış güçler"in bütün ayarlarını bozdu! O isim, “O kadar da aptal değiller” diyerek açıkladı

Küresel sermaye ve dümen suyundaki yönetimlerin, mevcut iktidarın yerine Türkiye'de sömürge tipi salla baş bir yönetimin işbaşına gelmesini elbette arzu edeceğini, ancak bu adamların o kadar da aptal olmadığını belirten Melih Altınok, "Sahip oldukları gücü kumardan çok soğukkanlı hareket etmelerine, uzun vadeli plan yapmalarına borçlular. Erdoğan gibi dünyada da yıldızı parlayan etkin ve güçlü bir lider karşısında siyasi maceralara taraf olup risk almayacak kadar öngörülüler. Neyin mümkün olup olmayacağını görüyorlar" ifadelerini kullandı.

Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Muhalefetinden iktidar çevrelerine kadar herkesin ağzında aynı ezgi:

"Dışarısı İmamoğlu'nda karar kıldı, Kemal Bey'in üstünü çizdiler, direnmesi nafile..."

Nasıl bu kadar emin konuşuyorlar bilmiyorum ama ben ortada böylesine net bir tablo göremiyorum.

Doğru, her iki aday da okyanus ötesinde ve Avrupa başkentlerinde etkin olan yerleşik ekonomik ve politik elitin desteğini almak için çırpınıyor. Dışarıdaki bu meşruiyetin hem içeride seçmene güven vereceğini hem de adaylık rekabetinde ellerini güçlendireceğini hesap ediyorlar.

Bu yüzden birinin yurtdışı ziyaretine öteki Doğu Avrupa gazetelerinde yer bulan ve ne kadar uyumlu olacağını anlattığı röportajlarla cevap veriyor.

Ne var ki bunca hevese rağmen dışarının verdiği refleksler çok cılız. Elçilerle yemek yemek, bir iki bilim adamıyla ayakta poz vermek için araya konan onca adama, lobi masraflarına karşın elde var sıfır.

Unuttuysam siz hatırlatın...

Yüz binlerce dolar ödenerek konuşma yaptırılan Rifkin'in vasat telekonferansı ya da İmamoğlu'nun Yunanistan'ın batısına geçemeyen yerel gazetelerdeki röportajları dışında başka ne kaldı aklınızda?

Kültür endüstrisi ellerinde, destek verseler böyle mi olurdu?

Evet, küresel sermaye ve dümen suyundaki yönetimler, mevcut iktidarın yerine Türkiye'de sömürge tipi salla baş bir yönetimin işbaşına gelmesini elbette arzu ederler.

Ama bu adamlar aptal değil. Sahip oldukları gücü kumardan çok soğukkanlı hareket etmelerine, uzun vadeli plan yapmalarına borçlular.

Erdoğan gibi dünyada da yıldızı parlayan etkin ve güçlü bir lider karşısında siyasi maceralara taraf olup risk almayacak kadar öngörülüler. Neyin mümkün olup olmayacağını görüyorlar.

Baykal döneminde olduğu gibi, kaset skandalıyla falan muhalefetin liderini belirleyecek motivasyona da sahip değiller. Öncelikleri bu değil, içeride ciddi ekonomik ve politik sorunları var.

Dolayısıyla adeta kabul haline dönüşen "dışarının" muhalefetin adayı hakkında net bir karara vardığı ve Kemal Bey'in de bu plana er ya da geç teslim olacağı tezine katılmıyorum. Hâlâ bel altı bir müdahale gelmediği sürece Kemal Bey'in en güçlü favori olduğunu düşünüyorum."