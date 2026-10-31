Erdoğan: Darüşşifalarda sağlık hizmetleri 'bilabedel yani ücretsiz' veriliyordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğinde Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde, Selçuklu ve Osmanlı dönemi darüşşifalarında sağlık hizmetlerinin "bilabedel yani ücretsiz" verildiğini söyledi.

Erdoğan, konuşmasında başarılarıyla milletçe iftihar ettikleri Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da programda bulunduğunu belirtti. Tıp ve hekimliğin kendileri için hayati bir öneme sahip olduğunu, inanç değerlerinin yaşamak ve yaşatmak üzerine kurulu olduğunu kaydetti. "Bir insanı öldürmenin tüm insanlığı öldürmek, bir insanı yaşatmanın da tüm insanlığı yaşatmak olarak görülmesi, şifa medeniyetimizin inanç ve iman temelleridir" dedi.

Cumhurbaşkanı, Sancar'ın "Ben bilim yapmayı ondan öğrendim." diyerek sitayişle söz ettiği merhum Prof. Dr. Muzaffer Aksoy'un bazı sözlerini de katılımcılarla paylaştı. Tıbba nasıl baktıklarını ve hekimlerin insanlık için ne kadar önemli olduğunu Aksoy'un cümlelerinde çok net görebildiklerini söyleyen Erdoğan, "Tıp, öyle bir bilim dalı ki konusu insanın maddi ve manevi acılarını dindirmek ve ona çare bulmaktır" sözlerini aktardı. Aksoy'un aktarılan ifadelerinde, doktorların bu amaca erişmek için yalnız akıllarıyla değil hayatları pahasına çalıştıkları, vatan ve hürriyet için ölenler kadar takdis edilmeye layık şehitler verdikleri anlatılıyordu.

Osmanlı ve Selçuklu darüşşifalarında tedavi de konaklama da ücretsizdi

Tarihe baktıklarında bu şifa medeniyetinin sembolü olan sayısız örnekle karşılaştıklarını dile getiren Erdoğan, 13. asırdan itibaren hem hekimleriyle hem de darüşşifalarıyla Anadolu'ya ve insanlığa ışık saçmış bir millet olduklarını söyledi. Selçuklu döneminde inşa edilen Kayseri'deki Gevher Nesibe Hatun Darüşşifası ile Sivas'taki İzzettin Keykavus Darüşşifası'nı örnek gösterdi; Tokat'taki Gök Medrese'nin restorasyon işlemlerini tamamlayarak geçen yıl yeniden hizmete aldıklarını anlattı.

Osmanlı'nın vakıflar eliyle hayata geçirdiği Edirne, Bursa, Fatih Haseki Sultan ve Atik Valide darüşşifalarını "sağlık meselesine nasıl yaklaştığımızı gösteren mihenk taşları" olarak niteleyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Bunların tamamında sağlık hizmetleri bilabedel yani ücretsiz veriliyordu. Hasta yakınları 'tabhane' denilen misafirhanelerde yine ücretsiz konaklıyordu." Talebelerin ise tıp ilmini hem teorik hem pratik boyutlarıyla tahsil ettiğini söyledi.

Erdoğan, İbn-i Sina'nın birikiminin Şerafeddin Sabuncuoğlu, Altuncuzade Şeyh Salih, Hekimbaşı Ahi Mehmet Çelebi ve daha pek çok isimle asırlar boyunca Türk-İslam coğrafyasında zenginleştiğini ve buradan dünyaya ihraç edildiğini anlattı.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"

Hipokrat'ın "Bir yerde tıp sevgisi varsa, orada insanlık sevgisi vardır." sözünün, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." vecizesinde hayat bulduğunu aktaran Cumhurbaşkanı, şunları söyledi: "Avrupa'da psikiyatrik rahatsızlıkları olan hastalar canlı canlı yakılırken, buradaki bimarhanelerde hastalar diğer yöntemlerin yanı sıra musiki makamlarıyla su sesleriyle aromaterapiyle tedavi edildi."

19. asırdan itibaren Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ve diğer eğitim kurumlarının dünyaca ünlü hekimler yetiştirdiğini, Cumhuriyet'le birlikte tıptaki bu birikimin üniversitelerin ve hocaların katkılarıyla daha da geliştirildiğini belirten Erdoğan, tıpta bilgi, maharet, yetenek ve kabiliyetin kendilerinde hekimlik ahlakıyla teçhiz edildiğini vurguladı: "Bugün tıp etiği olarak adlandırılan kural ve normlar, bizde zaten bir hekimin taşıması gereken hasletler olarak ele alınmıştır." Bilim insanlarının bugün de oldukça nitelikli, "deyim yerindeyse çığır açan" işlere imza atmayı sürdürdüğünü ifade etti.

TÜSEB ödüllerini tevcih ettikleri hocaların ve kuruluşların farklı alanlarda çok önemli çalışmalar yaptığını aktaran Erdoğan, geçmişteki başarıların yeni buluşlarla ve eserlerle devam ettirilmesini kıymetli bulduğunu, gençlerin de hocalarını örnek alarak ileride çok daha büyük işler başaracağından hiçbir şüphe duymadığını dile getirdi.