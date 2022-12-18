Erdoğan daha ne desin? Raconu böyle kesti

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ali Veli fark etmez. Yeter ki çamura yatmadan bizim adayımız şudur deme cesareti göstersinler. Biz de sahada kiminle kapışacağız bilelim" çıkışına gönderme yaparak, "Erdoğan daha ne desin" diye sordu. Altınok, söz konusu yazısında şunları kaydetti:

"Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yargının İmamoğlu hakkında verdiği kararla ilgili yorumunu bekliyordu.

Cumhurbaşkanı, Mardin'deki konuşmasında meselenin kendisiyle değil altılı masadaki ayak oyunlarıyla ilgili olduğunu söyledi.

"Ali Veli fark etmez. Yeter ki çamura yatmadan bizim adayımız şudur deme cesareti göstersinler. Biz de sahada kiminle kapışacağız bilelim" diye kestirip attı.

Daha ne desin?"