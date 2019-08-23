0553 313 94 23

Erdoğan Çolak: “Sağlık ve ilaç alanında çok hızlı ve radikal dönüşümler var"

12.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:15
Erdoğan Çolak: “Sağlık ve ilaç alanında çok hızlı ve radikal dönüşümler var"

12. Bölge Kayseri Eczacılar Odası tarafından düzenlenen ‘Yaklaşım Kongresi’nde konuşan Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Erdoğan Çolak, “Sağlık ve ilaç alanında çok hızlı ve radikal dönüşümler var” dedi.


Bir otelde düzenlenen Yaklaşımlar Kongresine, Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Erdoğan Çolak, 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kongrenin açılış konuşmasını yapan 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, bu kongrenin kurumsallaşarak devamının gelmesini istediklerini söyleyerek, "Kadim şehir Kayserimizde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün burada hep birlikte bir ilki gerçekleştirmek üzere bulunmaktayız. Umarım hepimiz için keyifli ve verim aldığımız bir kongre olur. Böyle bir kongreyi hayal etmek ve gerçekleştiğini görmek, bizler için tarifsiz bir mutluluk kaynağı. 1 buçuk aydır bu hazırlıklar için çaba gösteren genç arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türk Eczacılar Birliği Başkanımıza ve Genel Sekreterimize de vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Umarım bu kongre de destekleriyle beraber sürekli bir hale gelir ve geliştirip kurumsallaştırarak sürekli bir hale getiririz. Bilimsel kongremizde emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederek, hayırlı ve güzel olmasını diliyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.



"Sağlık ve ilaç alanında çok hızlı ve radikal dönüşümler var"


Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Erdoğan Çolak da, sağlık ve ilaç alanında çok hızlı ve radikal dönüşümlerin olduğunu belirterek, "Bu kongre içeriği bakımından son derece zengin bir kongre. Katılımcılarımız son derece iyi ve hocalarımız çok yetkin. Bu kongrenin içeriği bakımından, meslektaşlarımızın gelişimine çok önemli katkı sunacağını düşünüyorum. Böyle bir kongre ve organizasyonu sağlayan Kayseri Eczacı Odamıza ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok hızlı ve radikal dönüşümler var sağlık ve ilaç alanında. Bu hızlı değişimle, bizim alanımızdaki değişim ve dönüşümlerle beraber buna karşı ihtiyaç olgusunu da ortaya çıkarıyor. Bizim ihtiyaçlarımızın da değişeceği ve çeşitleneceği bir ortamın bize haberini veriyor. o yüzden tüm bunlar önümüzde dururken, eczacılık alanının kendisini bekleyen değişimler için eczacılarımızın mutlaka hazırlık yapması gerekiyor. Çünkü toplum, sağlık, ilaç ve tüm alanlar değişirken, eczacının değişmemesi ya da statüsünü değişmeden koruması mümkün gözükmemektedir. Bunun için hep birlikte hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çeşitli bilimsel ve meslek içi etkinlikler, bir araya gelme organizasyonları yapmak durumundayız. Bugün Kayseri’de yapılan şey, aslında meslekteki değişimlerin eczacılar tarafından algılanması, benimsenmesi ve buna yönelik bir topyekün mücadelenin de ortaya çıkmasıdır” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:15
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşadamından çilek üreticilerine destek
    1. İşadamından çilek üreticilerine destek
    2. Yunusemreli güreşçiler Zonguldak’ta..
    3. Kaymakam Alkan’a veda yemeği
    4. Devlet büyüklerinin ismiyle..
    5. Sağlık için her gün 10 bin adım..
    6. Denizli'deki depremin yaraları sarılıyor
    7. Elazığ’da 50 bin metrekareye "Kent..
    8. Yuva çocukları ve yaşlıları buluşturan..
    9. Finlandiya’dan AB’ye ‘Brezilya’dan..
    10. AK Parti MKYK toplandı
    11. DTSO tarihi binayı Sanayi Mektebi..
    12. Ünye'yi yine sel vurdu
    13. Samsun'da sel felaketi! 1 kişi öldü
    14. SGK, kayıt dışı istihdama göz..
    15. Irak'ın eski Başbakanı'ndan "İsrail'e..
    16. Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu
    17. Deniz Baykal'dan flaş çağrı: Harekete..
    18. TOKİ 2020 yılında kampanya yapacak mı?..
    19. Kayyuma destek ziyaretleri devam ediyor
    20. Uzmanlar bağımlılık yapan 'TikTok'a..
    21. AK Parti Milletvekili Kiler,..
    22. Rusya'da "casuslukla" suçlanan ABD..
    23. Türksat AŞ, MXGP'nin iletişim sponsoru..
    24. Yapıcı: "Fatsalılar gönlümde taht..
    25. Kayseri emniyetinden dev tütün..
    26. "Dinimizde kadının canı, onuru ve..
    27. Samsun'da sağanak
    28. Kırşehir'de sahte içkiyi plastik su..
    29. Temizlenen kurban kesim yerlerine gül..
    30. Finansal Hizmetler Güven Endeksi..
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar