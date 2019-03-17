Erdoğan, CHP'lilere Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmanın formülünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "CHP'li kardeşlerim, gelin, siz delege sisteminde bu adamdan kurtulamazsınız ama demokratik olarak sandıkta bundan kurtulursunuz. Verin burada Cumhur İttifakı'na oyları." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de AK Parti ile MHP'nin ortak mitinginde, CHP'lilere seslendi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun delege seçimleriyle gitmeyeceğini belirterek şunları söyledi: "31 Mart, CHP'ye gönül veren kardeşlerimizi de Bay Kemal'den kurtarma seçimidir. CHP'li kardeşlerim, gelin, siz delege sisteminde bu adamdan (Kemal Kılıçdaroğlu) kurtulamazsınız ama demokratik olarak sandıkta bundan kurtulursunuz. Verin burada Cumhur İttifakı'na oyları." Erdoğan'ın konuşmasının tamamı için: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimin kimi desteklediği belli olmayan bir ittifaktan hayır gelir mi?

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