Erdoğan, CHP'lilere Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmanın formülünü verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "CHP'li kardeşlerim, gelin, siz delege sisteminde bu adamdan kurtulamazsınız ama demokratik olarak sandıkta bundan kurtulursunuz. Verin burada Cumhur İttifakı'na oyları." dedi.17 Mart 2019 Pazar 15:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de AK Parti ile MHP'nin ortak mitinginde, CHP'lilere seslendi.
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun delege seçimleriyle gitmeyeceğini belirterek şunları söyledi:
"31 Mart, CHP'ye gönül veren kardeşlerimizi de Bay Kemal'den kurtarma seçimidir.
CHP'li kardeşlerim, gelin, siz delege sisteminde bu adamdan (Kemal Kılıçdaroğlu) kurtulamazsınız ama demokratik olarak sandıkta bundan kurtulursunuz. Verin burada Cumhur İttifakı'na oyları."
Erdoğan'ın konuşmasının tamamı için:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimin kimi desteklediği belli olmayan bir ittifaktan hayır gelir mi?
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