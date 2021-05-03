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Gündem Erdoğan çantasını getirtip herkesi odadan çıkartmış! Hiç bilinmeyen gerçek ortaya çıktı
Gündem

Erdoğan çantasını getirtip herkesi odadan çıkartmış! Hiç bilinmeyen gerçek ortaya çıktı

Prof. Dr. Mustafa Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili okuyan herkesi duygulandıran bir anısını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 07:56:00 -
Erdoğan çantasını getirtip herkesi odadan çıkartmış! Hiç bilinmeyen gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Tuzla’da faaliyet gösteren bir fabrikada işçilerle iftarda buluşmuştu. Burada işçilerle aynı masada orucunu açan Erdoğan’ın görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu. Sevenleri görüntülerin Erdoğan'ın samimiyetinin ve tevazusunun bir yansıması olduğunu söyledi. Muhalifler ise "yapmacık" diye burun büktü. Selçuk Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin o kareler için ‘Cumhurbaşkanımızın yüreğindeki merhamet ve şefkatin yansımasıdır’ yorumunu yaptı.

Erdoğan ile ilgili şahit olduğu bir hatırasını Twitter hesabından paylaşan Şahin şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız 17 Aralık 2010’da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin açılışını yaptıktan sonra katlara çıkarak hastaları ziyaret etti. Bir çocuk hastanın odasına girdiler. Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, bazı Bakanlar ve YÖK Başkanı da açılışta bulundular. Bilgi vermem için Başhekim olarak sadece beni hasta odasına aldılar. Hastanın anne ve babası da odada hazır bulundular. Hastanın babası ısrarla efendim bize yardımcı olun diyordu. Cumhurbaşkanımız, Tahir Beye (Konya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek) söyleyelim sana bir iş ayarlasın dedi. Baba, başkanımız belediyede işe aldı dedi. Evin var mı diye sordu Cumhurbaşkanımız. Vali bey ev ayarladı dedi. Ama ısrarla bize yardımcı olun diyordu.

Bir süre bekledikten sonra Cumhurbaşkanımız korumaya arabadan çantasını getirmesini söyledi. Çanta gelince korumalara çıkın dedi. Ben bir süre bekleyip ben de çıkayım mı diye sordum. Evet dedi. Dışarı çıktığımda Tahir Bey ne oluyor hocam, herkes niye çıktı diye sordu. Sağ elin yaptığını, sol elin bilmeyeceği bir amel var başkanım dedim. Allah Cumhurbaşkanımıza sağlık uzun ömürler versin ve gücüne güç katsın. Biz kalbindekileri ve gönlündekileri biliyoruz. Diklenmeden dik duruşunu herkes görüyor.

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