Erdoğan çağırmıştı! Nevşin Mengü bakın ne karar verdi

"Türkiye Yüzyılı" vizyon toplantısına davet edilen isimlerden CHP yandaşı Nevşin Mengü'nün kararı merak konusu oldu. Hem twitter hem de Youtube hesabından davetle ilgili kararını vermek için anket yapan Mengü, ortada kaldı. Zira anketlerden bambaşka sonuçlar çıktı. Mengü, Youtube canlı yayınında, davete katılımı için "Bir gazeteci olarak gidilmesi gerekir. Çünkü oradaki her şey haberdir. Soru sorabilmemiz ya da soramamamız da bizim için haberdir. İktidar programlarına bağımsız gazeteciler gidemiyor. Bence o yüzden gazetecilerin gitmesi gerekir." diyerek rengini belli etti. Ancak Mengü net olarak 'gideceğim' de demedi.