Erdoğan bunun hesabını sorar, yanlarına bırakmaz! Melih Bulu’ya görevi bıraktırmak darbe girişimidir

6 ay önce, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 ay önce göreve atadığı Melih Bulu'yu tam da 15 Temmuz'un yıl dönümünde görevden aldı.

Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla birlikte Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup gösteriler düzenlemeye başlamış, vandallıkla sınır tanımayarak türlü rezilliklere imza atmıştı. Okul bünyesindeki 30 kadar öğretim görevlisi de eylemlere destek vermişti.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Melih Bulu'nun görevden alınması da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

Ben diyorum ki, darbeciler iş başında. Nasıl iş başında; hala Türkiye'de sivil idare yok. Nasıl sivil idare yok; bu gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 ay önce Boğaziçi Rektörü olarak atadığı Melih Bulu'yu görevden almak zorunda kaldı.

O zaman siz bu ülkede halkın yüzde 52'sinin oy verdiği Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi yönettiğini söyleyemezsiniz. Bakın, iki dudağının arasında olmasını ben de istemem. Ama ülkeyi de yönetemiyor, yönettirmiyorlar. Darbe silahı gösteriyorlar. Üniverstelerde öğretim üyeleri gösteri yapıyorlar. Gazeteler alçakça yalanlar atıyorlar. Muhafazakar insanlardan da kendilerine destek buluyorlar.

Üniversitenin kapısını zorluyorsunuz, rektörün arabasının lastiğini patlatıyorsunuz, bu terörist eylemlere karşı polis -doğrudur yanlıştır- içeriye bir tane illegal kişi girmesin diye kapıya bir tane kelepçe takmış. Kapının kilidi kırık diyerek. Bunu, "Üniversitenin kapısına kelepçe vuruldu" diyen alçak medya mensupları çıktı. Sanki üniversitedeki öğretim üyelerinin bilim yapması engelleniyormuş gibi.

6 ay sonra, hem de 15 Temmuz'un yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulu'yu görevden almak zorunda kaldı. Kimse bana hikaye anlatmasın.

Tayyip Erdoğan bunun hesabını sorar. Ömrümüz varsa göreceğiz. Onların yanına bırakmaz ama şu an işte bir darbe girişimi daha budur.