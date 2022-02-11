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Medya Erdoğan bu gençle kesin tanışmalı! Sosyal medya çalkalanıyor
Medya

Erdoğan bu gençle kesin tanışmalı! Sosyal medya çalkalanıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taklitleriyle sosyal medyada günlerdir fırtına estiren üniversite öğrencisi Muhammed Nur Nahya'yı yazdı. Söz konusu gencin bütün videolarını izleyip kahkahalarla güldüğünü belirten Ahmet Hakan, "Keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu taklit ustası genci davet edip taklidini yaptırsa..." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 10:38:00 -
Erdoğan bu gençle kesin tanışmalı! Sosyal medya çalkalanıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taklitleriyle sosyal medyada günlerdir fırtına estiren üniversite öğrencisi Muhammed Nur Nahya'yı yazdı. Söz konusu gencin bütün videolarını izleyip kahkahalarla güldüğünü belirten Ahmet Hakan, "Keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu taklit ustası genci davet edip taklidini yaptırsa..." dedi. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı:

"TİKTOK diye deli bir mecra var ya...
İşte o mecrada...
Delikanlının biri harika Erdoğan taklidi yapıyor.
Sadece taklit de değil.
Şahane parodilerle yaptığı taklidi çok güzel bir şekilde süslüyor kerata.

Tüm videolarını izledim ve çok güldüm
Hepsini baştan sona izledim ve çok güldüm.
Keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu taklit ustası genci davet edip taklidini yaptırsa...
Ve şifa niyetine Emine Hanım’la birlikte izleyip gülse..."

 

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