Erdoğan böyle seslendi: Bakana talimatı verdik, yapılmazsa bakanlığa gidin, beni de çağırın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu. Erdoğan burada Sakarya'ya 1000 yataklı bir yeni şehir hastanesi yapılacağını açıkladı.

Vatandaşları aşı olmaya davet eden Erdoğan, "Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi şu aşılar var ya aşılar, bu aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 Euro. Bu şekilde para alarak yapıyorlar." dedi.

Konuşması sırasında Taraklı'ya doğal gaz götürüleceği sözünü veren Erdoğan şunları söyledi:

"2002'de 167 bin sigortalı vardı bugün 300 bin sigortalı var şehrimizde. Sakarya'yı daha büyük hizmetlerle buluşturacağız. Şimdi Taraklı'ya da inşallah yıl sonuna kadar doğal gazını vereceğiz. Şu an Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız burada talimatı verdik, eğer doğal gaz verilmezse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın önüne gelebilirsiniz. Beni de çağırın."