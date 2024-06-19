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Gündem Erdoğan Bodrum’da Aliyev’le bayramlaştı
Gündem

Erdoğan Bodrum’da Aliyev’le bayramlaştı

Yeniakit Publisher
2024-06-19 17:47:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter ile geldiği Bodrum’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bayramlaştı.

Bayram tatilini Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Bodrum’a geldi.

Bayramın dördüncü günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Bodrum’daki bir otelde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek bayramlaştığı öğrenildi.

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