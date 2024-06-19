Erdoğan Bodrum’da Aliyev’le bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter ile geldiği Bodrum’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bayramlaştı.
Bayram tatilini Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Bodrum’a geldi.
Bayramın dördüncü günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Bodrum’daki bir otelde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek bayramlaştığı öğrenildi.
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