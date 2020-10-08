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Aktüel Erdoğan: "Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halkları salgın karşısında maalesef kaderlerine terk edilmişlerdir"
Aktüel

Erdoğan: "Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halkları salgın karşısında maalesef kaderlerine terk edilmişlerdir"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:51:38 -
Erdoğan: "Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halkları salgın karşısında maalesef kaderlerine terk edilmişlerdir"
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