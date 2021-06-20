Erdoğan başkanlığındaki toplantıda karar verildi! Yeniden hazırlanacak

AK Parti Bilim ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan MYK’nın son toplantısında sosyal medya kullanımı ve bu platformlardaki iletişim dili konusunda bir sunum yapıldı. Cumhurbaşkanı’nın ve partinin sosyal medya hesaplarının yanı sıra milletvekillerinin paylaştıkları mesajlara gelen tepkilerin doğru yönetilmesi, bu mesajlara yorum yapan vatandaşların duygularının analiz edilmesi, talep ve eleştirilere hızlı bir çözüm bulunması için yeni mekanizmaların oluşturulması gibi başlıklarda strateji hazırlanacağı belirtildi.

Sunumda partinin iletişim teknolojilerini kullanmada ve özellikle de iletişim dili konusunda yeniliklere ihtiyacı olduğu, sosyal medyada paylaşımlara gelen yorum, eleştiri ve tepkilerin doğru analiz edilmesine yönelik farklı yöntemler geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. MYK’da yapılan değerlendirmede “Önce vatandaşın memnuniyetini ve tercihlerini öğrenmek için veri toplamak, sonra bu verileri doğru analiz etmek ve ardından da doğru tavır ve politika geliştirmek gerekiyor. Sosyal medyadan verilen mesajlara yönelik vatandaştan gelen yorumlar hızlıca analiz edilerek, hangi konularda adım atılması gerektiğine yönelik karar mekanizmaları kurulmalı. Bu yorum ve değerlendirmelerden elde edilecek bilgilerle vatandaşın beklentileri ve problemlerinin çözümü için de genel merkezden bakanlıklara uzanan bir sistem kurmak gerekebilir. Hangi problem hangi bakanlığı ilgilendiriyorsa oluşturulan bu veriler ilgili bakanlıklara hızla ulaştırılarak sorunun bir an önce çözümüne katkı sağlanabilir” görüşü dile getirildi.

Kaynak: Türkiye gazetesi