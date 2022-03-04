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Medya Erdoğan-Bahçeli görüşmesi ayarlarıyla oynadı! Fatih Portakal yine havasını aldı
Medya

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi ayarlarıyla oynadı! Fatih Portakal yine havasını aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesinden 'erken seçim' kararı bekleyen yandaş FOX'un eski sunucusu Fatih Portakal yine havasını aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 01:13:00 - 2022-03-04 01:20:11
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi ayarlarıyla oynadı! Fatih Portakal yine havasını aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. 

Erken seçim beklentisine girdi

FOX TV ana haberin eski spikeri Fatih Portakal ise iki liderin görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Portakal, henüz görüşme devam ederken, "Erken seçim kararı çıkarsa hiç şaşmam! Durum ortada zamanında bir seçim #cumhur için berbat sonuç demek." paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde, güncel siyaset ve dış politika gelişmelerinin ele alındığı bildirildi. 

Erken seçime ilişkin herhangi bir şeyin konuşulmadığı görüşme sonrası yapılan açıklamayla Fatih Portakal yine havasını almış oldu.

 

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