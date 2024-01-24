Erdoğan, Ankara’nın adaylarını açıklıyor

HABER MERKEZİ

Yerel seçimlerde aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 22 yıldır kesintisiz olarak halka hizmet etmek için var gücüyle çalışan AK Parti’de de 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye başkanlıklarıyla ilgili aday belirleme çalışmasında sona gelindi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçelerinin adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün de Başkent’in adaylarını duyuracak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 12.00’de “Ankara Bizim Hepimizin” çağrısıyla ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde Ankara ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.

5 ilçe MHP'ye bırakıldı

Öte yandan, AK Parti, Ankara’nın 5 ilçesinde Cumhur ittifakının ortaklarından MHP lehine aday göstermeyeceği öğrenildi. Ankara’nın 25 ilçesinden 20’sinde aday çıkaracak olan AK Parti’nin Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş’ta ise MHP adayını destekleyeceği kaydedildi.