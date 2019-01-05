Erdoğan AK Parti'nin İzmir adaylarını açıkladı! İşte tam liste...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda, partisinin ilçe adaylarını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Sevgili İzmirliler, İzmir teşkilatımızda görev yapan değerli dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bugün ikinci şehadet yıl dönümüne eriştiğimiz kahraman polis memurumuz Fethi Sekin'i rahmetle ve minnetle anıyorum. Fethi Sekin kardeşimiz bu mücadelesi ile tüm dünyaya tarihi bir mesaj vermiştir. Fethi Sekin’e, onunla birlikte mücadele eden tüm şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize, Afrin’de Cerablus’ta şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum.

Bugün buraya mahalli seçimlerdeki adaylarımızı İzmir’e ve Türkiye’ye tanıtmak üzere geldik. İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayımızla birlikte ilçe belediye başkan adaylarımızı tanıtacağız

İzmir’i sadece Türkiye’nin değil tüm gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyoruz

İzmir’de yanan meşale bütün bu coğrafyayı aydınlatan meşaledir

Anadolu’nun işgale başlandığı yerde, Anadolu’nun istiklale kavuştuğu yer İzmir’dir

İzmir’in dağlarında çiçekler açar diyoruz ya o çiçekler bizim İstiklal aşkımızın çiçekleridir, dirliğimizin çiçekleridir.

Bize göre İzmir’in sınırları Viyana’dan başlar, Doğu Türkistan’dan, Karadeniz’in kuzeyinden başlar

9 asırdır Türk şehri olan İzmir’in sevinci hepimizin sevinci olduğu gibi acısı da hepimizin ortak acısıdır.

Türkiye’nin 81 ilinden gelip İzmir’i yurt edinen kardeşlerimiz birlik beraberlik içinde hayatlarını sürdürüyor. İzmir bir anne şehirdir

Gazi paşanın muhterem valideleri Zübeyde Hanım da burada yatıyor.

Biz taşıyoruz müjdenin kurşun yükünü, taşımaya devam edeceğiz. İzmir sadece İzmirlilerin değil, 81 milyonun şehridir.

Bu salonda Çaka beylerin kahramanlığı, mangal yürekli efelerin İstiklal azmi var.

Bu salonda 9 Eylül’de Anadolu’nun her bir yanından gelerek büyük zaferi mühürleyen şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlığı var.

Bu şehir bizim hep gündüz hayalimizde gece düşümüzde olmuştur… İzmir, dışardaki ve içerdeki alçakları muratlarına erdirmemek için gece gündüz çalışmaya hazır mıyız…

İzmir’de sadece vatanımızın bağımsızlığının değil aynı zamanda ekonomik bağımsızlığımızın da temellerini attık. Bizler hep İzmir İktisat kongremizi konuşuruz.

Onunla başlayan kalkınma hamlemiz daha sonra uzun süre sekteye uğradı. AK Parti iktidarları döneminde ülkemizi hızlı şekilde kalkınma sürecine sokmuş olduk.

Dün 2018 ihracat rakamları açıklandı. 168,1 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Hedefimiz 170’di ama kıl payı onun biraz gerisinde kaldık…

Türkiye’yi 3.5 kat büyütürken İzmir’i ihmal etmedik. 67 katrilyon yatırım yaptık İzmir’e 16 yılda…

En fazla vekili biz çıkarmadık demedik, İzmir’i ihmal etmedik. Bu yatırımların yapılması gerekliydi, yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz.

İzmir’in içme suyu problemini biz çözdük

Göreve geldiğimizde İzmir’in çürük çarık bir havaalanı vardı. Adnan Menderes havalimanını baştan aşağı yeniledik. Son 16 yılda 28 baraj, 8 gölet inşa ettik. İzmir’in içme suyu problemini biz çözdük. Halbuki büyükşehirlerde su sorununu belediyelerin kendisinin çözmesi gerekir. Ben geldim İstanbul susuzdu. Sektörler oluşmuştu bidonlarla herkes su taşıyor, küvetlerde su biriktiriliyordu. 180 km’den Istranca dağlarından İstanbul’a dağları delerek suyu getirdik.

Çiftçilere müjde! Tek tek açıkladı…

Gençler bir müjde vereyim mi? İzmirli çiftçilerimize toplamda 3.5 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bay Kemal diyor ya çiftçi aç, susuz ne yapacak diyor? Bak verdiğimiz destekten bahsediyorum. Bu ay sonuna kadar 2019 Ocak ayı içinde ödenecek tarımsal desteklemelerin bugün müjdesini veriyorum. Fark ödemesi, buğday, mısır, çeltikte 550 milyon TL , buzağı desteği ödemeleri 525 milyon TL, çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon TL, yem bitkileri desteği 269 milyon TL, sertifikalı tohum kullanı m desteği 100 milyon TL, çevre amaçlı tarım alanı koruma desteği 84 milyon 500 bin TL, diğer desteklemeler 167 milyon TL. Toplam 2 milyar 35 milyon TL. Bay Kemal inşallah bundan sonra ‘çiftçiye ne verdin’ demezsin. İşte resmi açıklama… Seninki resmi değil gayrı resmi.

İzmir’e yaptığımız yaptırımları oy hesabıyla yapıyor değiliz. İzmir’i hesapsız seviyoruz. Belediyelerin yapması gerekip de beceremedikleri işleri biz yapıyoruz hangi partiden olursa olsun

İzmir’in geri kalmış o her şeyi aşacağız, millet bahçeleriyle millet kıraathaneleriyle İzmir çok daha farklı bir konuma gelecek

İzmir bir başka güzel olacak

İktidar inşallah yerel yönetim iktidarıyla bütünleştiğinde İzmir bir başka güzel olacak…

İzmir’in çöpleri modern depolamayla mı depolanıyor yoksa vahşi depolamayla mı? İzmir vahşi depolamayla bu asırda çöp depolaması yapıyor. İzmir’e bu yakışır mı? Ben 94’te İstanbul’a belediye başkanı oldum orada da vahşi depolama vardı. Niye Çünkü CHP’li belediye vardı orada da. CHP demek çöp, yokluk, rüşvet, yasak demektir. Ve İstanbul’u hemen modern depolamaya geçtik. İnşallah Nihat Zeybekçi kardeşimin buraya belediye başkanı olmasıyla birlikte bu vahşi depolama yerini modern depolamaya bırakacak. Enerji üretimi olacak, kompos gübre olacak bu modern depolamayla. Vahşi depolamanın kalktığı yerler millet bahçesi olacak. Çevreci biziz. Bunların hayatında çevrecilik yok. Ama biz bunu yaptık, icraatını yaptık…

İstanbul-İzmir arasını 8 saatten 3.5 saate indirecek otoyol bu yıl bitiyor. Kim yapıyor? AK Parti. Maliyeti 2 katrilyon olan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun yapımı devam ediyor. 2021’de onu da tamamlıyoruz. Bir de siz yapın. Yok yapamazlar. Bu dirayet onlarda yok.

Sabuncubeli tüneli ne canlar aldı be. Şimdi o tüneli hallettik mi? Hallettik.

İzmir’in ayrı bir yeri var

Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde İzmir’in ayrı bir yeri var. İzmir milli iradenin yanında dört elle sarılmıştır

Dillerinden halkçılığı eksik etmeyen, ama zihinleriyle adeta halka husumet besleyen bu parti İzmir’in üzerine karabasan gibi çökmüştür

Mahalli idarelerde İzmir CHP yönetiminde her alanda gerilemiş, Türkiye ortalamasının altında kalmıştır

Korku siyaseti ile İzmir’i esir almış durumdalar

İzmir’de belediyelerin sorumluluğunda olan yatırımları bakanlıklarımız yapmak zorunda kalmıştır

CHP’li vatandaşlarımıza da sesleniyorum gelin İzmir’i yeniden demokrasinin ve özgür düşüncenin merkezi haline hep birlikte getirelim. Siz de bu CHP zihniyetinden ekmek çıkmayacağını biliyorsunuz. Korku siyaseti ile İzmir’i esir almış durumdalar

Yaşam tarzı dediler, buyurun tribünler burada. Yatıyorlar kalkıyorlar yaşam tarzı. Bizim böle bir derdimiz yok. Kimseye bundan dolayı bugüne kadar musallat olmadık. Ama siz oldunuz. Laiklik, yaşam tarzı diyerek İzmirlinin iradesine ipotek koydunuz

Acaba nerde kim giyiminden kuşamında fikirlerinden dolayı böyle bir sıkıntı yaşamış.

İşte AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları...

Balçova Belediye Başkan Adayı - Evrim Özen

Bayındır Belediye Başkan Adayı – Uğur Demirezen

Bayraklı Belediye Başkan Adayı – Ali Aslan

Bergama Belediye Başkan Adayı – Hakan Koştu

Beydağ Belediye Başkan Adayı – Ogün Asil Aydoğdu

Bornova Belediye Başkan Adayı – Reşat Gençtürk

Buca Belediye Başkan Adayı – Mustafa Arslan

Çiğli Belediye Başkan Adayı- Okan Korkmaz

Gaziemir Belediye Başkan adayı - Nazmi Yılmaz

Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı - Burcu Dereci

Karabağlar Belediye Başkan Adayı - Bilal Doğan

Karaburun Belediye Başkan Adayı - Ferhan Eroğlu

Karşıyaka Belediye Başkan Adayı - Ayda Maç

Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı - Arif Uğurlu

Kınık Belediye Başkan Adayı - Sadık Doğruer

Kiraz Belediye Başkan Adayı - Saliha Özçınar

Konak Belediye Başkan Adayı - Melek Eroğlu

Menderes Belediye Başkan Adayı - Bülent Soylu

Menemen Belediye Başkan Adayı - Durmaz Bayraktar

Ödemiş Belediye Başkan Adayı - Münir Bezmez

Seferihisar Belediye Başkan Adayı - Hamit Nişancı

Selçuk Belediye Başkan Adayı - Osman Başterzi

Tire Belediye Başkan Adayı - Selman İçelli

Torbalı Belediye Başkan Adayı - Adnan Yaşar Görmez

Urla Belediye Başkan Adayı - Adıgüzel Demirel

Cumhur İttifakı'nda aday gösterilen MHP'li isimler

Aliağa Belediye Başkan Adayı - Serkan Acar (MHP)

Çeşme Belediye Başkan Adayı - Sema Aydın (MHP)

Dikili Belediye Başkan Adayı - Buğra Akın (MHP)

Foça Belediye Başkan Adayı - Serdar Mersin (MHP)