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Erdoğan açıkladı! Harekattan sonra tutuklu DAEŞ'lilere ne yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra hapishanelerdeki DAEŞ'lilere ne yapılacağını açıladı.

10 Ekim 2019 Perşembe 14:13
Erdoğan açıkladı! Harekattan sonra tutuklu DAEŞ'lilere ne yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra tutuklanan DAEŞ'lilere ne yapılacağını açıkladı.

İşte Erdoğan'ın o açıklaması;

Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantısı olan 17 bin kişiyi göz altına almıştır. Bunlardan yarısı yabancı uyruklu olmak üzere 5 bin 500'ü hala ülkemizde tutuklu olarak tutuluyor. Yine DEAŞ'la mücadele kapsamında 151 ayrı ülkeden 77 bin kişiye Türkiye'ye giriş yasağı konuldu. Ülkemize kadar gelen 7 bin 600 kişi sınır dışı edildi. Sınır dışı edilmek üzere bekleyen kişi sayısı da 851'dir.

Bugün bize hapishanelerde tutulan DEAŞ'lı teröristleri ne yapacağımız soruluyor. Bu teröristlerin bize musallat olmasını istemediğimiz gibi Avrupa ve Dünya'nın da başına da musallat olmasını istemeyiz.

Kontrolümüze geçecek bölgelerdeki DEAŞ'lılara ne yapılması gerekiyorsa; onu yapacağız. Cezaevinde tutulması gerekenleri cezaevinde tutacağız. Uyumlu oldukları ülkelere gidebilecek olanları, kabul edilmeleri halinde oraya göndereceğiz. Kadın ve çocukları da ıslah projesi kapsamında yeniden kendi toplumlarına kazandırmanın gayretinde olacağız.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:13
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Barış Pınarı Harekatı

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  • can ugurcan ugur3 dk önce
    İŞTE DÜNYA LİDERİNDEN ÇÖZÜM.. REİS ALLAHA EMANET OL..
  • Kaktus SydneyKaktus Sydney14 dk önce
    Omrun uzun,yolun mubarek zaferlerle dolu olsun Ummetin Onderi Uzun Adam!

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