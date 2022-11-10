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Gündem Erdoğan: ABD bize 200 adet F-35 vermezse Dedeağaç’ı vururuz. Gerekirse NATO’dan çıkar yine vururuz
Gündem

Erdoğan: ABD bize 200 adet F-35 vermezse Dedeağaç’ı vururuz. Gerekirse NATO’dan çıkar yine vururuz

Türker Akıncı’nın sunduğu “Ne var ne yok” isimli programda gazeteci Engin Avcı inanılmaz bir iddiada bulundu. Avcı’ya göre Erdoğan, “ABD bize 200 adet F-35 vermezse Dedeağaç’ı vururuz.” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 09:37:00 -

Türker Akıncı’nın sunduğu “Ne var ne yok” isimli programda çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Gazeteci Engin Avcı, Dedeağaç'a çıkarma yapan ve Türkiye'ye F-35'i vermekten vazgeçen ABD için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dedeağaç'ı vurabileceğini iddia etti.

Bu iddialarını devam ettiren Avcı, Erdoğan'ın “ABD bize 200 adet F-35 vermezse Dedeağaç’ı Vururuz.” dediğini iddia etti.

Avcı, sözlerinin devamında "Bunun üzerine ABD geri vites yaparak vurulmayı engellemek üzere F-35’lerle ilgili bir duyuru yaptı ve dedi ki: “Biz 2023 yılında bir tedarik sorunu yaşayacağız. Bu tedariği sağlayamayacağımızdan uçak sattıklarımız bizleri mazur görsün gerekli tedariği sağlayamayacağız." dedi.

Biz Dedeağaç'ı vuracağız

Avcı sözlerinin devamında ise, “Biz Dedeağaç’ı nasıl vuracağız? Gerekirse NATO’dan çıkıp vuracağız.” diyerek devam etti. Erdoğan’ın Biden’e yaptığı bu tehdidi bizzat kırmızı telefondan yapılmıştır.” diye de ilave etti. Bu iddia karşısında şaşıran Türker Akıncı da: “Bu Engin Avcı’nın iddiasıdır.” diye yanıt verdi.

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