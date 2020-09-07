  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü
Siyaset

Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:36:00 -
Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Michel görüşmesinde, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Yunanistan’ın ve bazı AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege’de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB’nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhtar, belediyeye çalışanını rehin aldı! Adana'da ilginç olay
Yerel

Muhtar, belediyeye çalışanını rehin aldı! Adana'da ilginç olay

Adana’da bir muhtar, belediyede greyder operatörü olarak çalışan şahsı rehin aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen tepkiler..
Yunan vekilden içimizdeki hazımsızları kızdıracak sözler
Dünya

Yunan vekilden içimizdeki hazımsızları kızdıracak sözler

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik hakkında açıklamalarda bulunan Yunan Milletvekili Liana Kanelli, Yunanistan'ın ölümcül hatalar ya..
Evine 3 milyon avro teklif eden Yunan’a tokat gibi cevap
Gündem

Evine 3 milyon avro teklif eden Yunan’a tokat gibi cevap

Manisa’da yaşayan 85 yaşındaki Mihriye Yalazı’ndan tarihi evini satın almak isteyen Yunanlıya tokat gibi cevap geldi.
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı