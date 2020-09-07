Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Michel görüşmesinde, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Yunanistan’ın ve bazı AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege’de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB’nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.