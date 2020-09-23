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Aktüel Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek
Aktüel

Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:09:31 -
Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştireceği video konferans görüşmesinin saat 16.30'da, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştireceği telefon görüşmesinin de saat 18.00'de başlayacağı belirtildi.

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