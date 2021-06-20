Erdoğan, "30 yaşından önce kimse evlenmiyor" dedi ve gençleri uyardı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen gençlerle buluşma programına katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gelecekte birer baba adayı olan bizlere bir baba ve dede olarak tavsiyeleriniz nelerdir?” sorusuna şöyle cevap verdi:

"Önce kendini ihmal etme, sen de tabii çocuk sahibi olacaksın, çocuklarını ihmal etme. Şimdi şöyle bir moda başladı. 30 yaşından önce ne erkekler evleniyor ne kızlar evleniyor. Geleceğin anne ve baba adaylarına ilk ve en önemli tavsiyem bir defa birbirinizi sevin, birbirinize saygı duyun, birbirinizi sahiplenin, daima yan yana, omuz omuza olun. Ailesine sahip çıkamayan hayatına da sahip çıkamaz. Böyle bir insanın da ülkesine ve dünyasına hayırlı işler yapabilmesi aslında mümkün değildir. Ben inanıyorum ki sizin özellikle evlilikte yaş sürecini çok fazla ilerletmeden, gecikmeden evlenmek, bunu hem gençlerimiz hem kızlarımız için söylüyorum. Bir de tabii nikah törenlerinde hep söylerim, 'en az 3 çocuk.' Çünkü buna ihtiyacımız var."

Erdoğan, “Sizce virüsle savaş ne zaman bitecek? Virüs ne zaman ortadan kalkacak?” sorusuna da şöyle cevap verdi:

"Türkiye, salgının başladığı dönemden beri sağlık hizmetlerinden kamu güvenliğine kadar her konuda diğer ülkelerin önünde şu anda yer almış vaziyette. Aynı durum aşı çalışmalarında da geçerli. Aşı tedarikinin bir hayli güç olduğu bir dönemde, vakitlice yaptığımız bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi yürütüyoruz. Elbette bir takım aksaklıklarımız var. Ama bu gecikmeleri de aşıyoruz. Şu anda gayet iyi durumdayız. İnşallah bu musibetin üstesinden yakında geleceğiz. Tabii bu arada yerli aşı olayımız söz konusu. Bu konuda da hedefimiz, eylül-ekim gibi kendi aşımızı üretebilmek.

Biz şimdi yaşı 30’a çektik. 30 yaşa kadar çekmek önemli bir merhaleydi. Bu yaşa kadar çekmek suretiyle önceleri 65 yaş üstü konuşulurken, şimdi 65 yaş üstü çok çok altına indik. Bir de meslek gruplarında değişikliklere gitmek suretiyle, gerek güvenlikte gerek öğretmenlerimizde bütün bunlarda bu tür sıkıntıları aşarak şimdi artık dedik ki yaş konusunu halledelim. Bunlarda da tabii aşılama hızlandıkça bu bize güvenli süreci getirecek. Böylece de inşallah COVID var mı yok mu olayını aşacağız. Şu anda COVID’de ciddi manada oran zaten düştü. Ama bu oranı daha da düşürmemiz lazım.

Vaka sayısı günde 5 bin civarında. Biz bunu bile fazla görüyoruz. Vefat 50 civarında, bunu da tabii arzu etmiyoruz. Önce vaka sayısını bizim artık çift haneliye falan düşürmemiz gerekiyor. Bunun çalışmalarını sürdürüyoruz. Temennimiz odur ki hem vaka sayısında çift haneliye inelim hem de vefatta artık tek haneliye falan inmiş olalım. Bunda da en büyük müjde olarak biz aşıyı görüyoruz. Aşı konusunda da ithal noktasında iyiyiz, bunu da hızla devam ettireceğiz."

Kaynak: Independent Türkçe