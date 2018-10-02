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Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 3 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

02 Ekim 2018 Salı 07:43
Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Buna göre, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Koçak, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Arat atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 07:43
  1. İstanbul
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  3. rektör atama

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