Erdoğan: 25 Ekim'de Türkiye'ye gelecekler

BM Genel Kurul toplantılarından sonra devlet ziyareti için malum Almanya'ya geldik. Almanya ile ikili ilişkileri geliştirmek ve bölgesel konuları ele almak üzere bu ziyareti gerçekleştirdik. Bizler pozitif bir gündemle geldik. Karşılama, güvenlik ve devlet protokolü anlamında güzel ve başarılı bir ziyaret oldu.

ALMAN EKONOMİ BAKANI VE BÜYÜK BİR İŞ ADAMI HEYETİ TÜRKİYE'YE GELECEK

Hem Steinmeier'in hem de Şansöyle Merkel'in ev sahipliği gerçekten memnuniyet vericiydi. İkili ekonomik ilişkilerimizi daha da ileri götürebilme hususunda bir mutabakat sağlayabildik diyebilirim. Hazine ve Maliye, Ticaret ve Enerji bakanlarımız 21 Eylül'de zaten buradaydılar.O zaman ön görüşmeleri yapmışlardı. 25 Ekim'de Alman Ekonomi Bakanı büyük bir iş adamı heyetiyle ülkemize gelecek. Bu tür temasları artıracağız.

Türkiye'de yatırımı bulunan Alman firmalarıyla çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu şirketlerin Türkiye'ye olan ilgisi memnuniyet vericiydi. Biz de onları teşvik etmeye devam edeceğiz.

SIEMENS'LE ORTAK ÜRETİM

Merkel ile yaptığımız kahvaltıda ağırlıklı konumuz ekonomiydi. Müşterek olarak neler yapabiliriz bunların üzerinde durduk. Bu konuyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanımız muhataplarıyla, Maliye ve Hazine Bakanımız muhataplarıyla çalışmaları yapacaklar. Savunma sanayine yönelik birçok adımları atabilme şansımızın olduğunu görüyorum. İleri teknoloji konusunda birçok adımları atabileceğimizi görüyorum. Aynı şekilde Sağlık Bakanlıkları olarak da müşterek bazı adımları atabiliriz. M-R, tomografi gibi araç gereçleri var. Bunların birçoğu Siemens ile ilgili. Bunu da Siemens'in başkanı ile görüşme imkanımız oldu, belki bunların Türkiye'de ortak üretimi sözkonusu olabilir. Değişik yerlerde Siemens de bazı yatırımlara girme imkanı da olabilecek. Bunları inşallah görüşeceğiz. Merkel ile kahvaltıda raylı sistem konusunu da konuştuk. Kendileri de notlarını aldılar. Büze düşen budan sonra bunun takipçisi olmak.