Erdoğan, 2023 ihracat rakamlarını açıkladı: Cumhuriyet tarihimizin rekoru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “2023 Yılı Dış Ticaret Rakamları” programında konuştu.

2023 yılı ihracat rakamlarını açıklayan Erdoğan, "2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır. 255 milyar dolar ihracat hedefimizi de aştık" ifadelerini kullandı.

Alınan önlemlerle enflasyonun ateşinin düşmeye başladığını aktaran Erdoğan, "Yılın ikinci yarısından itibaren küresel ekonomide yeni bir olağanüstülük yaşanmazsa politikalarımızın etkisini daha net göreceğiz" şeklinde konuştu.

Süper kupa maçı krizine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada Türkiye'nin çıkarlarına yönelik çok açık bir sabotaj girişimi var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

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Son dönemde patlak veren krizlerin ve sıcak çatışmaların merkezi bölgemizde yer almaktadır. Ülkemizi kuzeyimizdeki ve güneyimizdeki kanlı çatışmaların tarafı haline getirmek isteyen savaş baronlarına müsaade etmedik.

Türkiye dostlarının sayısını artırmaya devam edecek. Provokasyonlarla, art niyetli söylemlerle, ülkemizi bölgedeki ortaklarından, tarihi bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Yaz aylarında turizmi baltalamaya yönelik bir kampanya yürütülmüştü. Şimdi benzer bir dalganın muhalefetin de desteğiyle spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. İnançlar ve ülkeler hedef alınıyor.

İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet de gündeme gelmek uğruna bu pespaye ve tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır. Zor zamanlarımızda yanımızda olan kardeş ülkeleri hedef alması tesadüf değil. Türkiye'nin çıkarlarına yönelik açık bir sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız. Türkiye merkezli ama küresel perspektifli bir anlayışla dış siyasetimizi şekillendirdik, bundan geri gidiş kesinlikle olmayacak.

"13 ÇEYREKTİR KESİNTİSİZ BÜYÜME DEVAM ETTİ"

Önceki yıl 2022'de yüzde 5.5 oranında büyüdük. Bu büyüme oranına en büyük katkı ise 2.4 puanla ihracatçımızdan geldi. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9 büyüyerek son 13 çeyrektir süren kesintisiz büyüme trendini devam ettirdik. G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke olduk. İhracat tarafında da benzer tablo karşımıza çıkıyor. Yüzde 1 seviyesini aşan küresel ihracattan aldığımız pay 2022 yılında 1.02'ye yükseldi. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 1.03'e çıktı.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ İÇİN TARİH

Enflasyon alınan onca tedbire rağmen yüksek seyretmeye devam ediyor. Üretim, istihdam ve ekonomik büyümeden taviz vermeden enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz. Aldığımız önlemlerle enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Yılın ikinci yarısından itibaren küresel ekonomide yeni bir olağanüstülük yaşanmazsa politikalarımızın etkisini daha net göreceğiz.

FIRSATÇILARA UYARI

Çeşitli bahanelerle milletimizin çoluk çocuğunun rızkına kastedenlere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Enflasyon meselesini vatandaşımızın gündelik hayatından çıkaracağız. Dün şiddetli bir depremle sarsılan Japonya'ya ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Asrın felaketi denilen felaketin ardından üretim başta olmak üzere hızla toparlandık. Küresel ekonomide sarsıntılar halen devam ediyor. Bunlara rağmen dış ticaretimizi geliştirmeye verdiğimiz emeğin önemini ihracatta topluyoruz.

DEPREMİN İHRACATA ETKİSİ -6 MİLYAR DOLAR

2023 senesi ülkemiz açısından zorluklar, sıkıntılarla, deprem başta olmak üzere pek çok imtihanla geçen sancılı bir yıl oldu. Ülkemiz ekonomisine 104 milyar dolarlık ilave fatura yükleyen depremlerin olumsuz sonuçlarıyla da mücadele ettik. Depremin yaralarını sarma konusunda devleti ve milletiyle Türkiye'nin elde ettiği başarıyı dünyada başka hiçbir ülke gösteremezdi. Asrın felaketi olarak gördüğümüz olayda, şiddetli depremle sarsılan Japonya'ya ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi ilettim iletiyorum. Depremin ihracatımıza etkisi -6 milyar doları buluyor.

2023 YILI İHRACAT RAKAMLARI

2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır. 255 milyar dolar ihracat hedefimizi de aştık.

İSTANBUL BİRİNCİ KOCAELİ İKİNCİ

Geçtiğimiz sene ihracat yapmayan ilimiz kalmadı. 2023 yılında en fazla ihracat yapan 5 ilimiz sırasıyla; toplam 59,4 milyar dolarlık ihracatla İstanbul birinci oldu. İstanbul'u Kocaeli takip ediyor. İzmir 3'üncü, Bursa 4'üncü ve Tekirdağ 5'inci sırada yer aldı. Yola çıktığımız 2002 yılında aylık ortalama 3 milyar dolar ihracat yaparken bugün aylık ortalama 21,3 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyoruz.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA GERİLEME

Ülkemizin dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 2,3 oranında geriledi. Yılın son 7 ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre azaldı. Son 5 aydır dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının kalıcı olarak düşmeye başladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde iyileşmenin süreceğine inanıyoruz.

Cari işlemler açığında düşüş yaşandı. Cari işlemler açığında 2 milyar dolar fazla verildi. Cari işlemler açığındaki kapanmanın devam etmesini bekliyoruz. Cari işlemler açığının kalıcı olarak düşmesini bekliyoruz. TİM çatısında yer alan 61 ihracatçı birliği ve 120 binden fazla ihracatçımız başta olmak üzere bu rekora ulaşılmasında emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Belirsiz ekonomik şartlarda ihracat yapan, ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm ihracatçılarımızla gurur duyuyoruz.

2024 HEDEFİ 375 MİLYAR DOLAR

İhracatta değer bazında öne çıkan 3 ülke BAE, Rusya ve Suudi Arabistan'dır. İhracatta en büyük ortağımız 104,3 milyar dolarla Avrupa Birliği'dir. 2024'te mal ve hizmet ihracatımızı 375 milyar doların üstüne çıkarabileceğimize inanıyoruz. Türkiye bunu başaracak güce fazlasıyla sahiptir.

2023'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 11,6 milyar lira destek sağladık. İhracat desteklerine tahsis ettiğimiz bütçeyi 2024'te iki katına çıkartıyoruz. Amacımız, Türk ürünlerinin tanınmadığı, ihracatçımızın ayak basmadığı ülke bırakmamaktır.