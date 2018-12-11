Erdoğan: 15'inci zaferimizi 31 Mart’ta kutlayacağız

Yeni Akit Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen “İnsanlığın Medeniyeti” programına katıldı. Cebinde ay yıldızlı kimlik taşıyan herkesin Türkiye’nin birinci sınıf vatandaşı olarak muamele görmesini sağladıklarını aktaran Başkan Erdoğan, bu süreçte çok büyük direnişle karşılaştıklarına, önlerine çıkarılan engelleri sabırla ve kararlılıkla aştıklarını söyledi.

Veda Hutbesi insan hakları belgesi

Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın insanlara bildirdiği emirlerin her birinin birer insan hakları kriteri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: “Göklerdeki ve yerdeki her şey, akıl, konuşma, iyiyi kötüden tefrik edebilme kabiliyeti olan insan içindir. Cinsiyeti, rengi, dili, ırkı, kültürü ne olursa olsun herkesi kardeş olarak kabul eden inancımızın insan hakları çerçevesi de buna göre şekillenmiştir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi bizim medeniyetimizin en önemli insan hakları belgelerinden biri olarak geçerliliğini korumayı sürdürüyor.”

Halka ve Hakk’a hizmet için varız

AK Parti’nin Türk siyasetinde daima hakkın, haklının, hukukun ve insanın yanında yer aldığını belirten Erdoğan, halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak gören bir siyasi anlayış içerisinde milletin karşısına çıktıklarını söyledi. Erdoğan, önümüzdeki seçimlerde de milletin karşısına aynı sözle çıkacaklarına işaret ederek, şöyle devam etti: “Belediyelerde, halkımıza en iyi hizmetleri vermenin, şehirlerimizi en güzel şekilde mamur etmenin, çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakmanın gayreti içinde olacağız. Genel merkezimizle, teşkilatlarımızla, adaylarımızla AK Parti’ye gönül vermiş tüm kardeşlerimizle gece gündüz çalışarak, 31 Mart 2019 akşamı partimize 15. zaferimizi yaşatmakta kararlıyız.”

Bizim sadakatimiz dâvâmızadır

Büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıkladıkları 74 şehirde gece gündüz çalışılacağını anlatan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Bizim için sadece belediye başkanlığını kazanmak yetmez. Aynı zamanda mümkün olan en yüksek oyu da almak mecburiyetindeyiz. Milletimizin güvenini kazanmadan, oyunu da gönlünü de kazanamayız. Bunun için her fırsatta milletimize efendilik yapmaya değil hizmetkar olmaya geldiğimizi söylüyoruz. Kibir ve büyüklenme bataklığına düşen, erişilemeyen ve konuşulamayan kişi durumuna gelen, istişareden uzaklaşan, gözü şahsi çıkarından başka hiçbir şeyi görmeyen kimsenin AK Parti çatısı altında yeri yoktur.”

Uzaklaşan karşısında beni bulur

Erdoğan, AK Parti’nin şu veya bu kişinin, dar kadronun değil, bizatihi milletin partisi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: “Milletin partisini milletten uzaklaştırmaya kalkan, karşısında şahsımı bulur. Taşıdıkları tüm unvanları, geldikleri mevkileri, makamları AK Parti’ye borçlu olup da bugün başka mecralara yelken açmaya çalışanların ortak özelliği kibir abidesi haline dönüşerek milletten kopmuş olmalarıdır. 40 yılı aşkındır siyaset yapan bir kardeşiniz olarak bu tuzağa düşüp de iflah olan kimseyi görmediğimi özellikle belirtmek isterim. İsimler gelir geçer. Baki kalan sadece davalardır, hizmetlerdir. Bizim sadakatimiz davamızadır. Hizmetimiz milletimizedir. Yol arkadaşlarımın hepsinin de aynı anlayışa sahip olduğuna, aynı bilinçle hareket ettiğine inanıyorum.”

Yardım düdüğünü çaldı

Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen “İnsanlığın Medeniyeti” programına katılan Başkan Erdoğan, “İnsanlığa Umut Türkiye” isimli sergiyi gezdi. Erdoğan’a program sonunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler hediye takdiminde bulundu. Öğrenciler hediye vermek için sahneye düdük çalarak çıktılar. Başkan Erdoğan’a, dünyadaki mağdur ve mazlumların sesi olduğu için bir düdük, onlara bir yardım eli olduğu için de temsili bir can yeleği hediye edildi. Erdoğan da kendisine takdim edilen düdüğü öğrencilerle birlikte çaldı.