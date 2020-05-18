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Erdoğan: "15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-05-18 19:31:34 -
Erdoğan: "15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır"
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