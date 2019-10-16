0553 313 94 23

Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!

AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'deki sorunun en kestirme yolu, teklifimiz hemen bu gece tüm teröristler silahlarını malzemelerini bırakıp belirlediğimiz bölgeden dışarı çıksınlar. Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan bölgede bu dediğimiz yapıldığında, zaten harekatımız sona ermiş olacaktır. Bu hedefe ulaşana kadar hiçbir güç bizi durduramaz." dedi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 12:11
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Suriye'deki sorunun en kestirme yolu, teklifimiz hemen bu gece tüm teröristler silahlarını malzemelerini bırakıp belirlediğimiz bölgeden dışarı çıksınlar. Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan bölgede bu dediğimiz yapıldığında, zaten harekatımız sona ermiş olacaktır. Bu hedefe ulaşana kadar hiçbir güç bizi durduramaz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Dün Türk Konseyi 7. zirvesi dolayısıyla Bakü'deydik. İkili konuları ele aldık. Bugüne kadar 2 devlet bir millet derdik. Bugünden sonra 5 devlet 1 millet. Türkmenistanı da kattığımız zaman 6 devlet bir millet olarak bölgede çok daha güçlü yürüyeceğiz dedik.

Meclis gündeminde önemli hazırlıklarımız yasa tasarılarımız var. Yargı rformu başta olmak üzere arkadaşlarımızın bunları titizlikle takip ettiklerini umuyorum. Arkadaşlarımızın Meclis'e katılım yönünden zayıf olduklarını duydum. Bu bizim gibi güçlü bir partiye yakışmıyor. Burada hassas olmamız lazım. Arkadaşlar sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım. Cumhur İttifakı olarak Meclis'i etkin bir biçimde çalıştırmaya kararlıyız ancak bu iştirakları yapmamız lazım."

Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Türkiye bu noktaya bir anda gelmedi. Bu işin terör örgütüyle mücadele açısından 40, Suriye meselesi üzerinden 8 yıllık bir mazisi var.

Müfttefiklerimizin yüzümüze başka, arkamızdan başka konuştuğu bir kez daha ortaya çıktı. Biz Suriye yönetimine ortada çatışma yokken adaletten yana tavır takınması için çok tavsiyede bulunduk. Dışlanan Kürt kardeşlerimize, baskı altında bulunan Türkmen kardeşlerimize hakkaniyetle yaklaşılmasını istedik. Bunun yerine Zulüm yolu seçildi.

Suriye'de son 8 senede 12 milyon kişinin evlerinden kaçmalarına yarısının ülke dışına gitmesine neden olan çatışmalar yaşandı. 6 milyon Suriyeli'nin 4 milyonu ülkemize gelmiştir. Ağırlıklı olarak Kobani'den gelenlerdir. Tamamına yakını Arap olan mülteciler bize maalesef ifadeyi kullanmakta bile edep ettiğim Arap Ligi'ne hiç yakışmıyor. Acaba siz ne kadar Suriyeli'yi kabul ettiniz. Siz Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkardınız. Şimdi almak gibi bir projeyi hayata sokmaya çalışıyorsunuz."

DEAŞ'ı yönetenler şimdi DEAŞ karşıtı olarak karşımıza çıkıyor. Biz DEAŞ konusunda kimin ne rolü oynadığını biliyoruz. DEAŞ'ın çöküşünü bölgede başlatan biz olduk. El Bab'da başlattık. 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Sürekli bir balon gibi şişirilen örgütün foyasını Fırat Kalkanı Harekatı ile biz ortaya çıkardık. DEAŞ balonunu söndürdük. Suriye'de DEAŞ'ın elindeki diğer yerleri özgürleştirdik. Müttefikler Türkiye gibi meşru bir güç yerine PKK, YPG gibi bir terör örgütüyle hareket etmeyi tercih ettiler. Hala onlarla birlikteler.

Fransa'da terör eylemi yapıldığında dünya ile birlikte biz de oradaydık. Ama bizde saldırı gerçekleştirdiklerinde yanımızda kimseyi bulamadık. Meselenin DEAŞ değil hele PKK hiç değil sadece bölgemize yönelik bir projeyi hayata geçirme planı olduğu açık. Ya kasap bıçağına boynumuzu uzatacak ya da mücadele edecektik. Türkiye ve Türk milletinin mazisinde teslim olma seçeneği asla olmamıştır. Yapmamız gerekeni yaptık, mücadele bayrağını yükselttik."

Sadece terör örgütü temsilcilerinin yönlendirmesiyle bizi itham etmeye eleştirmeye kalktılar. Hepsine gereken cevanı verdik, veriyoruz. Bu yeni karşılaştığımız bir durum değil. 15 Temmuz'da da tamemen yalnız bırakılmıştık. Sadece ve sadece teröristlerin iddialarını ve çıkarlarını korumak için karşımıza çıktılar. Ey Batı, ey Arap Ligi ey azıcık da olsa vicdan ve ahlak sahibi ülkeler hepinize sesleniyorum bu devran elbet dönecek."

'Macron'a sen aynaya bak dedim'

Cezaevlerinde yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz, aynaya bak aynaya dedim. Bunların Afrika'nın kitabını açtığınız zaman neler var neler. Bunların hepsi kara kaplı defter ve kitaplarla mazileri dolu.

Sivil katliamı yüzsüzlüğü

Sivil katliamı görmek istiyorsanız, Suriye'nin Halep'inden İdlib'ine Deyrizor'una kadar Türk askerinin olmadığı yerlere bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız, Filistin'e bakın, sivil katliamı görmek istiyorsanız aynanın karşısına geçin ve utanılacak yüzünüze bakın.

Suriye'de bizi sivilleri hedef almak itham edenlerin, Afganistan operasyonu, Suriye operasyonunu hatırlayın diyorum. Neredeyse her gün yanlışlıkla vurulduğu söylenen hastaneler okullar ve sivillerin vurulduğu haberleriyle güne başlıyorduk.

Teröristler sırf sivil kayıp olsun diye sivlllerin oturduğu yerlerden saldırırken, biz buna asla aynı şekilde karşılık vermedik.

Kliseden ateş ettiklerinde biz buna karşılık vermedik! Çünkü orası bir ibadethanedir. Batı medyası bu durumu çarpıtmaya çalıştı.

Sivillerden uzaklaştıkları anda teröristleri imha ettik.

Biz yurtiçi ve yurtdışındaki operasyonlarımızda kendi güvenlik güçlerimizin hayatı pahasına sivillerin ölmesini engellemiş bir ülkeyiz. Barış Pınarı Harekatı'nda teröristler askerlerimize sırf sivil kayı olsun diye kiliseden, okuldan, hastaneden saldırıyorlar. Kiliseden sniper ile ateş ediyorlar ama biz kiliseyi vurmadık. Hep onlarnı ortaya çıkmasını bekledik. Öyle bir dezenformasyon yaptılar ki güya ibadethaneleri vuruyormuşuz. batı medyası bunları kullanmaya çalıştı.

"1220 kilometre alan temizlendi"

Biz teröristleri takip ettik, sivillerden uzaklaştıklarında imha etik. Şu anda 1220 kilometrekare alanı temizledik. Türkiye sadece ve sadece teröristleri hedef alıyor. Ülkemiz Suriye'de işgal değil terör operasyonu yapıyor. Siz ne derseniz deyin biz teröriste terörist demeye devam edeceğiz. Ülkemize zarar vermek için teröristleri makamlarında ağırlayanlar bu utancı taşıyacaklar. Siz ne zaman devletlerin teröristlerle masaya oturduğunuz gördünüz. Bizden böyle bir şey beklemeyin. Bunun için arabulucu falan aramıyoruz, buna ihtiyacımız yok.

"Güzel demekle olmuyor, paraya ihtiyaç var"

Türkiye operasyon bölgesindeki DEAŞ'lıların sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu en başında bildirdi. PKK/YPG şantaj malzemesi yaptığı DEAŞ'lıları cezaevlerinden serbest bırakmaya başladı. Kontrol altına aldığımız yerlerde DEAŞ'lıları da etkisiz hale getirmeyi sürdüreceğiz. Suriye toprakları terörist işgali altındayken bu ülke adına atılan hiçbir adımın kıymeti olamaz. Barış Pınarı Harekatı Münbiç'ten Irak sınırına kadar 30-35 km derinliğe kadar devam edecektir. Destek olanları da yolumuza taş ve diken döşeyenleri de kaydediyoruz. Biz o bölgeyi güvenli bölge olarak ilan ettik. Bütün plan çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yaptığı proje çalışmalarını liderlere gösterdim ve anlattım. Türk Konseyi'nde de kendilerine takdim ettik. Güzel demekle olmuyor ama paraya ihtiyacımız var.

"2 milyon Suriyeli'nin geri dönüşü için çalışmaya başlamak istiyoruz"

Güvenli hale getirdiğimiz yerlerde 1 ila 2 milyon Suriyeli'nin geri dönüşü için çalışmaya başlamak istiyoruz. Suriye halkını 8 yıldır yaşadığı azaptan kurtarmaya destek olmak görevimizdir. Türkiye teröristlerle anlaşma yapılmayacağını bilecek kadar tecrübeli bir ülkedir. Biz bu yola asla tevessül etmeyiz. Bizi arayıp teröristler adına taleplerde bulunanlara şunu söylemek isteriz madem bu kadar içli dışlısınız öyleyse size bir teklifimiz var. Hemen bu gece teröristler silahlarını malzemelerini bırakıp belirlediğimiz güvenli bölgeden dışarı çıksınlar. Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan yerde dediğimiz yapıldığında Barış Pınarı Harekatımız kendiliğinden sona ermiş olacaktır.

Harekat alanındaki herhangi bir yerle ilgili kimseye söz vermedik. Barış Pınarı Harekatı'ndan önce ABD, Rusya, NATO hepsini bilgilendirdik. Haber vermeden yapmadık. Adımı da böyle attık. Münbiç-Irak sınırı arasında 30-35 kilometre derinliğe inmeden kimse bizi durduramaz.

Ayrıntılar geliyor...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:11
  1. Kilis
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • klmklm4 dk önce
    Aksi takdirde teröristler, Syonıst lerin arz ı mev uduğrunda dolgu malzemesi olamaya devam === İlâ Cehenneme zümera...
  • dumanlıdumanlı5 dk önce
    Eğer yerleştirmeyi düşündüğümüz iki milyon oluşturacağımız güvenli bölge içinden göç edenlerse problem yok. Eğer Suriyenin başka bölgelerinden göç edenler oraya yerleştirilmek istenirse orada huzur olmaz ve bizimde huzurumuz bozulur.
  • Leventbay Leventbay 6 dk önce
    O grup yoplantısında . Akpli gençler bir marş söylediler onu bir tekrarını versenize iyi duyamadım neyin marşıymş bu
  • receprecep11 dk önce
    gittiği yere kadar terörle mücadeleden asla vazgeçmemek lazım.
  • Ke-mal Ke-mal 15 dk önce
    Desene yakaladiklarimizi AVRUPAYA yollayacagim diye,bak bakalım AVRUPA süt dökmüş kediye nasıl dönüşüyor !
  • eymeneymen21 dk önce
    Reis yanındayız.. geri adım atma.. yıllardır süren bu terörizm bitsin artık..lanet olsun dünyadaki tüm zalimlere..
  • trtr21 dk önce
    aydın hıyarı. başkanın işi yok da senin teli mi dinleyecek.
  • hasohaso24 dk önce
    Vallahi Tayyip Erdoğana kızıyordum,asla desteklemem diyordum ama bu milliyetçi söylemleri çok güzel
  • AYDİNAYDİN25 dk önce
    SAYIN ERDOĞAN, NE SAVUNDUĞUM BİR PARTİ NE BİR CEMAAT NE BAŞKA BİR YAPI VAR.ORTALAMA BİR VATANDAŞIM.TELEFONLARIMI RAHAT BIRAKIN, PARTİCİDE DEĞİLİM OLMAK DA İSTEMİYORUM
  • yusuf demirtaşyusuf demirtaş25 dk önce
    oradan silahlarını bırakıp çıkmaları yetmez. silahları ile beraber bize teslim olmaları gerekir.
  • MikiforovMikiforov31 dk önce
    Bu mücadeleyi onların fonlarını almayarak AB ye girmeyerek istanbul sozlesmesi cedaw6284 vb. Gibi zararlı işleri , sözlesme ve anlasmaları iptal ederek düzgün sosyal politikalar yaparak istedigimiz gibi olması gerektiği gibi verelim
  • kiowakiowa32 dk önce
    siyonist-haçlı zihniyeti,uşakalrı,medyaları ve halkları, abd-ab-rusya-iran-çin ve en önemlis sözde Müslüman araplar, pkk ve onun sahipleri suriyede,lübannada,filistinde,libnyada,mısırda ve diğer ülkelerde, Müslüman arapları katletmiyormu???.yarın İlahi Huzurda cevap veremeyeceksiniz ey münafıklar ve müşrikler..israil sen arkasına saklanacağın bir tane ağaç bile bulamayacaksın, abd-ab-iran-çin-rusya siz yere batacak,ve yanardağ-deprem-patlamalrı ile yok olacaksınız..sizi o tapındığınız,putlar,sapıklıklar,maymunlar,ejderhalar,inekler,buda,isviçre alpleri,belçika çikolatası,alman ve isveç çeliği,büyük krallık,vatikan,papalık,zeus tapınağı,piramitler,mutanız,gargat ağacı,ayılar,petrol,sığınaklar, çin seddi,s400 ler,f35 ler,şengen vizesi, hiç bir şey hiç bir şey kurtaramayacak, topluca cehenneme ve azaba sürükleneceksiniz..döktüğünüz gözyaşı ve kan da boğulmanız ve yok olmanız 200 yıl önceye kadar çok daha yakın çok daha
  • SınırsızSınırsız34 dk önce
    Sadece Türkiye Azerbaycan Kazakistan Türkmenistan Özbekistan Kırgızistan olmamalı bu birlik KKTC Moğolistan Arnavutluk Bosnahersek Kosova Kuzeymakedonya ve Gürcistan'da bu birliğe dahil edilmeli
  • AYDİNAYDİN49 dk önce
    SAYIN ERDOĞAN ARTIK TELEFONLARIMI DİNLETMEYİ BIRAK.SENİNLE Bİ ALIP VEREMEDİĞİM YOK.BİR ZAMANLAR SENİ HER ORTAMDA SAVUNURDUM.AMA BU TELEFON DİNLETMELERİ YÜZÜNDEN SENDEN İYİCE SOĞUDUM.SOĞUMANINDA ÖTESİNE GEÇTİM.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Feyzioğlu’ndan dini nikah sürpizi!
  1. Feyzioğlu’ndan dini nikah sürpizi!
  2. Temel Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak..
  3. Askeri üs yakınlarında roket bulundu
  4. Kütahya'da feci kaza! 1 ölü, 15 yaralı
  5. Erdoğan böyle meydan okudu: Yedi..
  6. THY'den milli takıma tebrik anonsu!
  7. Mısır'da son yılların 'en büyük, en..
  8. İstanbul Valiliği'nde yangın çıktı!
  9. AK Parti: Teklifi TBMM Başkanlığına..
  10. ‘İmamoğlu’ ailesine olay gönderme!..
  11. Ceviz lekesi elden nasıl çıkarılır?
  12. Erdoğan noktayı koydu: Azdan az çoktan..
  13. Bu nasıl önerge! CHP, Mehmetçik’in..
  14. Barış Pınarı Harekatı ne zaman..
  15. Barış Pınarı Harekatı sürerken..
  16. Kocaeli'de cinayet!
  17. Türk Hava Kurumu'na kayyım atandı!
  18. Balıkesir'de 12 kaçak göçmen yakalandı
  19. Salon sloganlarla inledi! Akar böyle..
  20. Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi
  21. Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan o..
  22. Afganistan'da bomba yüklü araçla..
  23. İŞKUR iş ilanları İŞKUR belediye..
  24. Hepsi boşa çıktı! YPG’nin 'şeytan'lığı..
  25. 15 metrelik su kuyusuna düşen koyun..
  26. Bir ülkeden daha ABD'ye rest!..
  27. İstanbul'da 8. kattan düşen doktor öldü
  28. Deprem ve binalarımız
  29. ABD'deki iddianameye ilişkin..
  30. Ordumuz Fırat’ın doğusunu tamamen..
İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."
Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."

Günün Karikatürü

16 Ekim 2019
Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
Barış Pınarı Harekatı'nda çarpıcı an! F-16 pilotu 'Bomba atmıyorum' deyip üsse döndü
Barış Pınarı Harekatı'nda çarpıcı an! F-16 pilotu 'Bomba atmıyorum' deyip üsse döndü