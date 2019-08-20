Erden'in yeni takımı Pınar Karşıyaka
Basketbol Süper Ligi temsilcilerinden Pınar Karşıyaka, milli basketbolcu Erden'i transfer etti.20 Ağustos 2019 Salı 20:07
Basketbol Süper Ligi temsilcilerinden Pınar Karşıyaka, milli basketbolcu Semih Erden'i transfer etti.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Pınar Karşıyaka'dan transfere ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, 33 yaşındaki tecrübeli pivotla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
BİRÇOK BÜYÜK KULÜPTE FORMA GİYDİ
Profesyonel kariyerine Darüşşafaka'da başlayan Semih Erden, Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sırbistan'da Partizan, NBA'de Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers formaları giydi.
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