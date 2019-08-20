Erden'in yeni takımı Pınar Karşıyaka Basketbol Süper Ligi temsilcilerinden Pınar Karşıyaka, milli basketbolcu Erden'i transfer etti.

Basketbol Süper Ligi temsilcilerinden Pınar Karşıyaka, milli basketbolcu Semih Erden'i transfer etti. 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI Pınar Karşıyaka'dan transfere ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, 33 yaşındaki tecrübeli pivotla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. BİRÇOK BÜYÜK KULÜPTE FORMA GİYDİ Profesyonel kariyerine Darüşşafaka'da başlayan Semih Erden, Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sırbistan'da Partizan, NBA'de Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers formaları giydi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.