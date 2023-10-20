Erden Timur'un söyledikleri başına iş açtı! PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, canlı yayında yaptığı söylemleri nedeniyle "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Erden Timur PDFK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ERDEN TİMUR 'un 17.10.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

Ne olmuştu?

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur canlı yayında hakemler, TFF ve diğer kulüpler hakkında çok konuşulacak ifadeler kullanmış, Türk futbolunu yerinden oynatacak iddialar dile getirmişti.