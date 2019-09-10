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Erdemoğlu, Rektör Turgut ile bir araya geldi

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Erdemoğlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.

10 Eylül 2019 Salı 15:41
Erdemoğlu, Rektör Turgut ile bir araya geldi

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Erdemoğlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’a nezaket ziyaretinde bulundu.


Eğitim ve yatırımlar konusunda fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Rektör Turgut, Erdemoğlu’na üniversitedeki çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.


Erdemoğlu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Adıyaman Üniversitesinin yeni bir sayfa açtığını belirterek, “Erdemoğlu Mimarlık Fakültesini de bünyesinde barındıran Adıyaman Üniversitesinin Prof. Dr. Mehmet Turgut ile birlikte çok önemli çalışmalara imza atacağına inanıyorum. Bu kutsal görevde kendisine başarılar diliyorum. Bizler eğitim aşığı bir aileyiz. Eğitime yapılan yatırım, gelecek nesillere yapılan en önemli yatırımdır. Bu güzel memleketin bir bireyi olarak, üniversitemizin daha iyi bir noktaya erişmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın. Adıyaman Üniversitesini, saygıdeğer hocamızın da katkılarıyla, ülke genelinde adından söz ettirir bir üniversite haline getirmek sanayicisiyle, hocasıyla, vatandaşıyla herkesin öncelikli görevi olmalıdır” dedi.


Rektör Turgut ise, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, güzel temennilerinden dolayı Erdemoğlu´na teşekkür etti.


Turgut, “Öncelikle Ali Erdemoğlu’un üniversitemizi ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Hayır işlerinde yarışan, eğitim ve istihdama sağladığı katkıyla tanıdığımız Ali Erdemoğlu’na ilimize sunduğu her türlü destek için teşekkür ediyorum. Türkiye’mizin öncü kuruluşlarından biri olan Erdemoğlu Holding ile el ele vererek, üniversitemiz, ilimiz ve ülkemiz için çok daha güzel işlere imza atacağımıza inancım tamdır” diye konuştu.


Üniversite onur defterini de imzalayan Erdemoğlu, ziyaret sonrasında Turgut ile birlikte üniversite kampüsünde incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:41
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