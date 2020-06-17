Erdemli’de sosyal alanlar temizleniyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in Erdemli Belediyesi, yeni normalleşme döneminde vatandaşların kullanımına yeniden açılan sosyal alanlarda moloz temizliği ve budama çalışmalarına hız verdi.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü, moloz ve dal temizleme faaliyetlerini sürdürüyor. Belediye ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar sonrasında kontrollü sosyal hayat dahilinde vatandaşların kullanımına açılan sosyal alanlarda moloz temizliği gerçekleştiriyor. Ekipler, sahil bandı ve siteler etrafında bulunan ortak kullanım alanlarında gerçekleştirdiği budama ve bakım çalışmalarından sonra moloz ve dal temizliğine başladı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yapılan tüm hizmetlerin ilçede yaşayan vatandaşların ve turizm için bölgeye gelen vatandaşların refah düzeylerini arttırmak adına titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Kontrollü sosyal hayat döneminde ilçe sakinlerinin güvenli ortamlarda bulunması adına ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirten Tollu, hizmetlerin aralıksız devam edeceğini kaydederek, bu faaliyetleri gerçekleştiren çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.