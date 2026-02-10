Erdemli’de Korkutan Kaza: Kamyonun Çarptığı Tabela Otomobilin Üzerine Devrildi
Mersin’in Erdemli ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan kamyonun çarptığı dev tabela, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.
Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyonun çarptığı tabela park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kaza, D-400 karayolunda Antalya yönünde, Limonlu Mahallesi sınırlarında yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, Ö.D. yönetimindeki 55 ACY 082 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon önce bir elektrik direğine, ardından bir otele ait büyük tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden kopan tabela, yol kenarında park halinde bulunan otomobilin üzerine düşerek araçta hasara neden oldu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.