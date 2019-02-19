Erdemli Belediyesi Basketbol Takımı şampiyon oldu

Erdemli Belediyesi Basketbol Takımı, sezonu yenilgisiz tamamlayarakşampiyon oldu.

Erdemli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, şampiyonluğu kesinleştikten sonrason maçları için Çukurova Basketbol Spor Kulübü ile bir araya gelecek olan ErdemliBelediyesi Basketbol Takımı, rakibinin maça çıkmaması ile şampiyonluğunu resmileştirdi.

Takımın performansı konusunda açıklamada bulunan antrenör Ramazan Ratip Yücer,sezon boyunca çok çalıştıklarını ve bu başarıyı hak ettiklerini söyledi. Mersin BüyükErkekler Spor Ligi’nden Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’ne yükselen takım, kupaheyecanını Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile paylaştı.

Tollu, gençleri spora yönlendirilerek kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak içinher alanda faaliyet yürüttüklerini ifade etti. İlçenin kalkınmasının, gelecek nesillerinyetişmesine bağlı olduğunu dile getiren Başkan Tollu, sosyal yaşam alanlarından eğitime,sanattan spora kadar her alanda çalışma yürüttüklerini söyleyerek, gençlerin sporfaaliyetlerinden herhangi birisine yönelebilmesi için futboldan basketbola, okçuluktandövüş sanatlarına kadar her alanda eğitim verdiklerini söyledi. Takımın başarısındangurur duyduklarını belirten Tollu, şampiyonluklarından dolayı tüm sporcuları tebrik etti.