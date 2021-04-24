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Ekonomi ERDEMİR’e rekor iş başvurusu
Ekonomi

ERDEMİR’e rekor iş başvurusu

Zonguldak’ta Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) tarafından yapılan açıklamada 30 Mart-16 Nisan’da gerçekleştirilen iş başvurusuna 11 binin üzerinde müracaat geldiğine işaret edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 01:52:00 -
ERDEMİR’e rekor iş başvurusu

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “18-25 yaş aralığında meslek liseleri ve meslek yüksek okullarının metalürji, makine, metal, elektrik-elektronik, döküm, endüstriyel otomasyon, kontrol ve otomasyon alanlarından mezun olunması kriterlerini karşılayan adaylar için genel yetenek ile teknik bilgi sınavlarına 5 Nisan’da başlandı. ERDEMİR’de işe alım prosedürü çerçevesinde düzenlenen teknik bilgi ve genel yetenek sınavları, mülakat süreçleriyle devam edecek olup başvuru yapan tüm adaylara gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Tüm süreci şeffaflık esasına göre yürüten ERDEMİR, adayları bilgilendirecek. Aramıza katılacak her yeni çalışma arkadaşımızla daha da güçlenecek, yetkin, donanımlı, çalışkan ve azimli insan kaynağımızla ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz.”

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