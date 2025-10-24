Erdem Atay, İmamoğlu’nun casuslarla ilişkisini böyle yorumladı! “Casus olarak alınan Hüseyin Gün, İmamoğlu ve ekibiyle yakın ilişkiye sahip!”

Erdem Atay, MİT tarafından casusluk yaptığı gerekçesiyle yakalanan Hüseyin Gün isimli şahsın, “kişisel verilerin yasadışı yollardan ele geçirilmesi”nin de içinde bulunduğu çeşitli suçlamalarla tutuklu olarak yargılanan CHP’li eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve ekibi ile yakın ilişkiye sahip oluğuna dikkat çekti.

“BU ADAM İMAMOĞLU VE EKİBİYLE YAKIN BİR İLİŞKİYE SAHİP”

“Bir ses kaydı çıkmıştı Murat Ongun'un falan. Bu 'İstanbul Senin' diye bir uygulama yapılıyor, bu uygulamayı yükleyenlerin bütün verileri İBB içinde toplamışlar, burada bir ajan faaliyeti var diye konuşuldu” diyen Atay şöyle devam etti: “Çok acayip bir olay daha var, olağan şüpheliler İmamoğlu ve Necati Özkan. Hüseyin Gün diye bir adam var, bu adam alınmış MİT bu adamın tüm materyallerini inceleyip birçok şey tespit etmiş. Yabancı istihbaratçılarla bire bir üst düzey konuştuğunu tespit etmiş, gazetecilere gelen evraklarda somut delilleri de var. Şifreli bir uygulamada yabancı istihbaratçılarla fotoğraflar gönderilmiş, bakanların fotoğrafları uzaktan çekilmiş... Bu adam İmamoğlu ve ekibiyle yakın bir ilişkiye sahip. İmamoğlu'nun başkan yapılabilmesi için yapılan çalışmalarda destek ve yardım götüren kişi, kripto telefon kullandığı tespit ediliyor. İmamoğlu'nun başkan olması adına tüm bağlantıları sağlayacak arka plandaki şeyler...”