Erdek’teki orman yangını söndürüldü Balıkesir’in Erdek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Erdek’te akşam saatlerinde Oduncu mevkiinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 10 arazöz ve 50 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına yöre halkı da destek verdi. Yangın, rüzgara rağmen kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma işlemlerinin devam ettiği bölgede ilk belirlemelere göre 5 hektar alan yandı.

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