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Yerel Erdek'te kontrolden çıkan otomobil takla attı
Yerel

Erdek'te kontrolden çıkan otomobil takla attı

Yeniakit Publisher
2023-08-04 09:28:00 -
Erdek'te kontrolden çıkan otomobil takla attı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki koruma demirlerine çarpıktan sonra takla atarak ters döndü.

 Balıkesir'in Erdek ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki koruma demirlerine çarpıktan sonra takla atarak ters döndü.
Edinilen bilgiye göre, Erdek-Bandırma karayolunda Erdek'ten Bandırma istikametine gitmekte olan Uğur B. yönetimindeki 10 E 5500 plakalı otomobil, Murat bayırı mevkii Beyaz Evler virajında sürücünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki koruma demirlerine çarpan otomobil takla atarak ters döndü. Hurdaya dönen araçtan çıkan Uğur B. kazayı yara almadan atlattı. Polis kazayla ilgili rapor düzenledikten sonra otomobil kaza yerinden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

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