Erdal Acar soruşturmasında flaş gelişme

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul'un özellikle Anadolu Yakası'nda faaliyetler yürüten bir suç örgütüne yönelik İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

122 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Suç örgütünün çok sayıda "Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarına karıştıklarının belirlendiği ifade edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, altı av tüfeği, kalem şeklinde bir suikast silahı, bir susturucu, bin mermi, bir çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.

Operasyonda iş Adamı ve Beşiktaş Spor Kulübü Eski Yöneticisi Erdal Acar da gözaltına alındı.

Erdal Acar'ın "Çete Elebaşı" sıfatıyla gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İşte ele geçirilen suikast silahı

İstanbul'da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen ve Erdal Acar'ın da aralarında olduğu 122 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul Emniyeti'nde sergilendi. El konulan silahlar arasında kalem şeklinde bir suikast silahı da var.

Suç örgütünün çok sayıda "Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarına karıştıklarının belirlendiği ifade edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca, yedi kılıç, yedi telsiz, üç hançer, 55 şarjör, altı av tüfeği, kalem şeklinde bir suikast silahı, bir susturucu, bin mermi, bir çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul Emniyeti'nde sergilendi..