Ercüment Ovalı'dan yeni açıklama

Kemalist ve ulusalcı kesimin ‘koronavirüs ilacını buldu’ diyerek şişirdiği Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından aşı çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Ovalı, ilk partide 2 milyon dozu hedefledikleri aşının birinci basamağı olan hayvan deneylerinin sorunsuz devam ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Ovalı, “Amaç, eylülde klinik testlere başlamak” dedi.

Ovalı, yaptığı açıklamada “Dornaz Alfa’nın sadece akciğer problemlerine neden olan zarı eritmediği, aynı zamanda bir antiviral gibi çalışabildiğini rapor ettiğimiz ilk laboratuvar ve klinik verilerimiz preprint olarak yayınlandı” diye yazdı.