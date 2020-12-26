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Gündem Ercüment Ovalı koronavirüse yakalandı! Bakın nasıl iyileşmiş
Gündem

Ercüment Ovalı koronavirüse yakalandı! Bakın nasıl iyileşmiş

Koronavirüse karşı ilaç ve aşı geliştireceğini söyleyip var olan ilacı tavsiye edince infiale neden olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı da koronavirüse yakalandı. Ovalı, 72 saatte nasıl iyileştiğini de açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 07:33:00 -
Ercüment Ovalı koronavirüse yakalandı! Bakın nasıl iyileşmiş

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başında yaptığı aşı çalışmasıyla tanınan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Ovalı, akciğerlerine inen virüsü 72 saatte kendi ürettiği aşıyla yok ettiğini iddia etti.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı'nın kokteyl antikor ilacına ruhsat vermediğini ileri süren Ovalı, "İlaç olarak şu anda dünyada 3 ilaç önemli gelişmeler gösteriyor. Bir de bizim yaptığımız kokteyl antikor var, Bakanlık buna ruhsat vermedi ama ben koronavirüs oldum, 5 gün önce. Akciğerlerim tutuldu, diğer ilaçların etkinliğine inanmıyorum ve reddettim. Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu, 5. günde evime döndüm" dedi.

Koronavirüs salgını başladıktan sonra ekibi ile birlikte laboratuvara kapanan ve aşı çalışmalarına başlayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı 23 Nisan tarihinde aşıyı açıklayacağını söylemişti. Bu açıklamanın ardından herkesi umutlandırırken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 1 aydır gece gündüz çalışarak 6 proje 4 ürün ve 3 makale çıkaran kahramanlarıma teşekkür ediyorum. Canım ülkem artık Kovid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında" demişti. Daha sonra Dornaz Alfa ilacını öneren Ovalı, hali hazırda var olan ve kullanılan ilacı açıkladığı için başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dahil olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti. Güvenilirliğini yitiren Ovalı'nın kendi ürettiği aşıyla iyileştiğini ileri sürmesi de kamuoyunda karşılık bulmadı.

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