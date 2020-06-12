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Yerel

Erciyes'te ortaya çıkan hortum ilginç görüntüler oluşturdu

Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde ortaya çıkan hortum, tuhaf görüntülere neden olurken o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:58:00 -
Erciyes'te ortaya çıkan hortum ilginç görüntüler oluşturdu

Erciyes'te iki gündür yer yer etkili olan yağış sırasında oteller bölgesinde hortum oluştu.

Cep telefonuyla kaydedilen hortum, oteller bölgesinden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Tekir Göleti'ne kadar ilerledikten sonra etkisini kaybetti.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hortumla ilgili, "Erciyes Dağı'nda, dağdaki su yüzeyinin üstünde oluşan cumulonimbüs bulutu (kümülüs bulutlarının dikey gelişerek büyümesiyle oluşan konvektif fırtına bulutu) nedeniyle söz konusu hadise meydana gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

 

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