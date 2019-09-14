Erciyes’e mevsimin ilk karı yağdı Mevsimin ilk karı yağan Erciyes Dağı beyaza büründü.

Mevsimin ilk karı yağan Erciyes Dağı beyaza büründü.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı. 3 bin 700 metre rakıma yaklaşık 4 santimetre yağan kar ile beraber, Erciyes gelinliğini giydi.

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