Erciyes Üniversitesi'nin veri platformuna YÖK Üstün Başarı Ödülü

Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) Kurumsal Büyük Veri Analitiği Platformu, YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında "Dijital Dönüşüm ve Veriye Dayalı Yönetim" alanında ödüle layık görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödülü 6 Ekim 2026 Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile projenin yürütücüsü, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız'a takdim etti.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) bu yıl düzenlediği törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da katıldı.

Ödüle değer görülen platform, üniversitenin farklı kaynaklarda bulunan araştırma verilerini bir araya getiriyor. Veriler, gelişmiş analitik yöntemler ve açık kaynak kodlu yazılımlarla analiz edilerek karar süreçlerinde kullanılabilir hâle getiriliyor. Veri Ofisi bünyesinde başlatılan çalışmalar, Araştırma Dekanlığı'nın kurulmasıyla ivme kazandı. Platform bugün Rektörlüğün stratejik karar alma süreçlerinde, Araştırma Dekanlığı birimlerinin çalışmalarında ve fakültelerin araştırma performansının izlenmesinde etkin biçimde kullanılıyor.

Platform daha önce uluslararası alanda da önemli bir başarı elde etmişti. THE Awards Asia'nın "Technological or Digital Innovation of the Year" kategorisinde 17 ülkeden 530'u aşkın başvuru arasından finale kalan sekiz projeden biri olmuş, bu kategoride Türkiye'den finale kalan tek proje olmuştu.

Rektör Altun: "Araştırma üniversitesi kimliğimizin somut bir göstergesi"

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ödüle ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Araştırma üniversitesi olarak hedeflerimize ulaşmanın yolu, kararlarımızı doğru veriye ve güçlü analize dayandırmaktan geçiyor. Kurumsal Büyük Veri Analitiği Platformumuz, üniversitemizin araştırma performansını izleyen ve stratejik planlamamıza yön veren önemli bir altyapı hâline geldi. Daha önce uluslararası alanda finale kalan bu çalışmanın ülkemizin en üst düzeyinde ödüllendirilmesinden büyük gurur duyuyoruz. Ödülü takdim eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür ediyorum. Proje yürütücümüz Araştırma Dekanımız Prof. Dr. Gökmen Zararsız'ı ve emeği geçen tüm ekibi tebrik ediyorum."

Prof. Dr. Zararsız: "Veriyi stratejiye, stratejiyi sonuca dönüştürüyoruz"

Ödülün, araştırma yönetimine yönelik yaklaşımın bir karşılığı olduğunu vurgulayan ERÜ Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız ise şunları söyledi:

"Birkaç yıl önce Veri Ofisi'nin sorumluluğunu üstlendiğimde kendimize şu soruyu sorduk: Dünyanın büyük kurumları stratejik kararlarını veriye dayalı alıyorsa, üniversitelerde neden olmasın? Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun'un araştırma üniversitesi vizyonu ve desteğiyle bu soru, bugün üniversitemizin araştırma yönetiminin ayrılmaz bir parçasına dönüştü. İyi bir araştırma üniversitesi olmak yalnızca daha fazla yayın, proje ya da patent üretmek değildir. Asıl mesele, veriyi doğru okuyup güçlü ve gelişime açık alanları görebilmek, doğru hedefler koymak ve kaynakları doğru alanlara yönlendirmektir. Önümüzdeki dönemde bu altyapıyı, araştırma performansımızı ve ulusal ile uluslararası sıralamalardaki konumumuzu güçlendirecek şekilde üniversitemizin tüm birimlerine daha kapsamlı biçimde yaymayı hedefliyoruz."