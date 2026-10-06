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Dolandırıcılardan akıllara ziyan taktik! Gerçeğinin tıpa tıp aynısı!

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Dolandırıcılardan akıllara ziyan taktik! Gerçeğinin tıpa tıp aynısı!

Erzurum'da bir sigorta şirketinin teknik ekibi sistemlerdeki olağan dışı trafiği fark edince müşterilerini dolandırılmaktan kurtardı.

#1
Foto - Dolandırıcılardan akıllara ziyan taktik! Gerçeğinin tıpa tıp aynısı!

Kentte yüzlerce müşterisi olan bir sigorta şirketinin bilgisayarlarına izinsiz bağlanan kişi veya kişiler, kurumsal haberleşme ağına erişim sağlayarak müşterilerin numaralarına ulaştı. Şüpheliler, bir müşteriye kurumsal hattan şirket adına ilettikleri mesajda kasko ve sigorta işlemleri için farklı bir sistem üzerinden gönderilen doğrulama kodunu talep etti.

#2
Foto - Dolandırıcılardan akıllara ziyan taktik! Gerçeğinin tıpa tıp aynısı!

Şirket çalışanları, olağan dışı işlemleri fark edince müşterileriyle irtibata geçerek mesajların dolandırıcılarca iletildiğini ve istenilenlerin yapılmaması gerektiğini belirtti. Yapılan kontrollerde işlemin dolandırıcılar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi ve şirket çalışanlarının dikkati sayesinde yüzlerce insanın dolandırılmasının önüne geçildi.

#3
Foto - Dolandırıcılardan akıllara ziyan taktik! Gerçeğinin tıpa tıp aynısı!

Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı ve şirketin avukatı Mehmet Raşit Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Çavuşoğlu, gelişen teknolojinin çok sayıda insana anlık ulaşımı kolaylaştırdığını belirterek, "Devletimizin, savcılığın ve siber şubenin teknik imkanları çok fazla, muhakkak kötü niyetli kişiler bulunup yargıya teslim edilecektir." dedi.

#4
Foto - Dolandırıcılardan akıllara ziyan taktik! Gerçeğinin tıpa tıp aynısı!

"Bu işlem fark edilmese yüzlerce insan mağdur edilebilirdi" Dolandırıcıların gelişen teknolojiye hızla uyum sağladığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Anlık mesajlaşma uygulamasının ele geçirilmesiyle müşteriye mesaj gönderiliyor ve kasko işlemi yapılacağı belirtilip ödeme talep ediliyor. Firma çalışanları da sürekli sistemi kontrol ettiğinden mesajların kendilerince gönderilmediğini anlıyor ve hızlı refleksle müşteriyle iletişime geçip dolandırıcılarca gönderilebileceğini söylüyor. Yapılan kontrollerde firmanın anlık mesajlaşma hesabına dışarıdan erişim sağlanarak ele geçirildiği anlaşıldı. Kurban seçilen müşteriyle iletişime geçilip para talep edilmiş. Müşteri para göndermek üzereyken müvekkil firma çalışanlarının dikkati sayesinde kendisiyle iletişime geçildi. Böylece müşterinin dolandırıcılara para göndermesi ve banka işlem kodunu paylaşması önlenirken, dolandırıcıların diğer müşterilere ulaşmasının da önüne geçildi. Bu işlem fark edilmese yüzlerce insan mağdur edilebilirdi. Bilişim sistemlerini ele geçirip haksız kazanç sağlama ve nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçlarının olduğunu düşünüyoruz."

#5
Foto - Dolandırıcılardan akıllara ziyan taktik! Gerçeğinin tıpa tıp aynısı!

Acele ettirilen talep karşısında dikkat uyarısı Çavuşoğlu, dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, şu uyarılarda bulundu: "Dolandırıcılık girişimi her zaman yabancı bir numaradan ve mail adresinden gelmeyebilir. Acele ettirilen talep karşısında hızlı değil, dikkatli davranın, mesajın tamamını okuyun, banka işlem kodlarını paylaşmayın. Şüpheli talebi aynı hesaba sorarak değil, daha güvenilir başka kanaldan teyit edin. Firmalar da kurumsal yapılarını güçlendirmek adına bilişim sistemlerini uzmanlar eşliğinde güçlendirmeli, dışarıdan erişime maruz kalabilecek her türlü yöntemden uzaklaştırmak için gerekli önlemleri almalıdır."

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