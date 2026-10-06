Dolandırıcılardan akıllara ziyan taktik! Gerçeğinin tıpa tıp aynısı!

"Bu işlem fark edilmese yüzlerce insan mağdur edilebilirdi" Dolandırıcıların gelişen teknolojiye hızla uyum sağladığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Anlık mesajlaşma uygulamasının ele geçirilmesiyle müşteriye mesaj gönderiliyor ve kasko işlemi yapılacağı belirtilip ödeme talep ediliyor. Firma çalışanları da sürekli sistemi kontrol ettiğinden mesajların kendilerince gönderilmediğini anlıyor ve hızlı refleksle müşteriyle iletişime geçip dolandırıcılarca gönderilebileceğini söylüyor. Yapılan kontrollerde firmanın anlık mesajlaşma hesabına dışarıdan erişim sağlanarak ele geçirildiği anlaşıldı. Kurban seçilen müşteriyle iletişime geçilip para talep edilmiş. Müşteri para göndermek üzereyken müvekkil firma çalışanlarının dikkati sayesinde kendisiyle iletişime geçildi. Böylece müşterinin dolandırıcılara para göndermesi ve banka işlem kodunu paylaşması önlenirken, dolandırıcıların diğer müşterilere ulaşmasının da önüne geçildi. Bu işlem fark edilmese yüzlerce insan mağdur edilebilirdi. Bilişim sistemlerini ele geçirip haksız kazanç sağlama ve nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçlarının olduğunu düşünüyoruz."