Avrupa’dan Antalya’ya teknoloji çıkarması! Ameca ilk kez uzay Kongresi’nde

Yerli girişimler teknolojilerini tanıtıyor! Future Space alanında yer alan firmalardan RunX Teknoloji de geliştirdiği gömülü sistemler ve FPGA tabanlı teknolojileri ziyaretçilere tanıttı. Firmanın Elektrik Elektronik Mühendisi Cengizhan Kahraman, uzay, havacılık ve savunma sanayiine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Biz de gömülü sistemler alanında özellikle uzay, havacılık, savunma sanayiinde işler yapıyoruz. FPGA adı verdiğimiz çip tasarımıyla GPU mimarisi arasında bir yapısı olan özel bir donanım. Bunun üzerinde sayısal tasarımlar geliştiriyoruz" dedi. Yurt içinde ve dışında farklı firmalarla projeler yürüttüklerini ifade eden Kahraman, ABD'de 3 farklı firmayla çalışma gerçekleştirdiklerini, bunlardan ikisinin uzay sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi. Kahraman, harekete duyarlı kameralar başta olmak üzere görüntü işleme, radar sinyal işleme ve yapay zekâ uygulamalarına yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti. FPGA teknolojisinin özellikle düşük güç tüketimi ve gerçek zamanlı veri işleme kabiliyetiyle uzay ve savunma uygulamalarında kullanılabildiğini belirten Kahraman, "Düşük güç tüketimi, paralel işlem yeteneği sayesinde gerçek zamanlı veri işleme, birden fazla ara yüz destekleme. Artık yeni nesil FPGA'lerde de yapay zekalar entegre edilebiliyor" ifadelerini kullandı.