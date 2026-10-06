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Teknoloji-Bilişim
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Avrupa’dan Antalya’ya teknoloji çıkarması! Ameca ilk kez uzay Kongresi’nde

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa’dan Antalya’ya teknoloji çıkarması! Ameca ilk kez uzay Kongresi’nde

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), uzay ve teknoloji devlerini bir araya getirirken tarihi anlara sahne oldu. Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) "robot elçisi" olarak tanımlanan dünyaca ünlü insansı robot AMECA, IAC tarihinde ilk kez ziyaretçilerle buluşurken, yerli girişimler de uzay ve savunma teknolojilerini dünya devlerine tanıtıyor.

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Foto - Avrupa’dan Antalya’ya teknoloji çıkarması! Ameca ilk kez uzay Kongresi’nde

Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026), kongre tarihinde ilk kez oluşturulan "Future Space" alanında teknoloji girişimleri, uzay ajansları, sektör temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya geldi. Yerli girişimlerin uzay ve savunma sanayiine yönelik teknolojilerini sergilediği kongrede, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) standındaki insansı robot AMECA da ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıktı.

#2
Foto - Avrupa’dan Antalya’ya teknoloji çıkarması! Ameca ilk kez uzay Kongresi’nde

Türkiye'nin ev sahipliğinde 5-9 Ekim tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi, uzay sektörünün önde gelen kuruluşlarının yanı sıra teknoloji girişimlerini de aynı platformda buluşturuyor. Kongre kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK yürütücülüğünde ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) iş birliğiyle bin metrerekare büyüklüğünde "Future Space" alanı oluşturuldu.

#3
Foto - Avrupa’dan Antalya’ya teknoloji çıkarması! Ameca ilk kez uzay Kongresi’nde

IAC tarihinde ilk kez hayata geçirilen alanda start-up firmaları; uzay ajansları, küresel şirketler, yatırımcılar ve bilim insanlarıyla doğrudan temas kurarken, geliştirdikleri ürün ve teknolojileri de tanıtma imkanı buluyor. Future Space kapsamında girişim sunumları, firmalar arası görüşmeler, paneller, uluslararası program ve fon tanıtımları ile farklı temalarda oturumlar gerçekleştiriliyor.

#4
Foto - Avrupa’dan Antalya’ya teknoloji çıkarması! Ameca ilk kez uzay Kongresi’nde

Alan içerisinde start-up stantlarının yanı sıra T3 Vakfı girişimcileri ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından hazırlanan "Ufkun Ötesinde" Sergisi de yer alıyor. Future Space'in önemli bileşenlerinden "Beyond Orbit Programı" kapsamında seçilen uzay teknolojisi girişimlerinin ise uluslararası kurum ve firmalarla yatırım, satış, ortak Ar-Ge ve tedarik zinciri iş birlikleri geliştirmesi hedefleniyor.

#5
Foto - Avrupa’dan Antalya’ya teknoloji çıkarması! Ameca ilk kez uzay Kongresi’nde

Yerli girişimler teknolojilerini tanıtıyor! Future Space alanında yer alan firmalardan RunX Teknoloji de geliştirdiği gömülü sistemler ve FPGA tabanlı teknolojileri ziyaretçilere tanıttı. Firmanın Elektrik Elektronik Mühendisi Cengizhan Kahraman, uzay, havacılık ve savunma sanayiine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Biz de gömülü sistemler alanında özellikle uzay, havacılık, savunma sanayiinde işler yapıyoruz. FPGA adı verdiğimiz çip tasarımıyla GPU mimarisi arasında bir yapısı olan özel bir donanım. Bunun üzerinde sayısal tasarımlar geliştiriyoruz" dedi. Yurt içinde ve dışında farklı firmalarla projeler yürüttüklerini ifade eden Kahraman, ABD'de 3 farklı firmayla çalışma gerçekleştirdiklerini, bunlardan ikisinin uzay sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi. Kahraman, harekete duyarlı kameralar başta olmak üzere görüntü işleme, radar sinyal işleme ve yapay zekâ uygulamalarına yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti. FPGA teknolojisinin özellikle düşük güç tüketimi ve gerçek zamanlı veri işleme kabiliyetiyle uzay ve savunma uygulamalarında kullanılabildiğini belirten Kahraman, "Düşük güç tüketimi, paralel işlem yeteneği sayesinde gerçek zamanlı veri işleme, birden fazla ara yüz destekleme. Artık yeni nesil FPGA'lerde de yapay zekalar entegre edilebiliyor" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Avrupa’dan Antalya’ya teknoloji çıkarması! Ameca ilk kez uzay Kongresi’nde

"Dışarıya bağımlılık azalmış olacak" Kendi fikri mülkiyet portföylerini geliştirmeye çalıştıklarını dile getiren Kahraman, yerli çözümlerin özellikle yüksek lisans maliyeti bulunan yabancı ürünlere alternatif oluşturabileceğini söyledi. Kahraman, "Yurt dışından satın alınabilecek ve çok pahalı lisans maliyeti olan ürünleri, yazılımları biz burada kendimiz ürettiğimiz zaman hem dışarıya bağımlık azalmış olacak hem ambargo riskine karşı kendi yerli ürünlerimiz olmuş olacak" şeklinde konuştu. Yaklaşık 1,5 yıllık bir girişim olduklarını belirten Kahraman, kongrede uzay sektöründe FPGA teknolojisinin kullanım alanlarını anlattıklarını ve yeni müşterilerle temas kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

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Foto - Avrupa’dan Antalya’ya teknoloji çıkarması! Ameca ilk kez uzay Kongresi’nde

AMECA IAC'de ilk kez sergilendi! Kongrede teknoloji girişimlerinin yanı sıra yapay zekâ ve robotik alanındaki çalışmalar da ziyaretçilerle buluştu. Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) standında sergilenen insansı robot AMECA, IAC tarihinde ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıktı. ESA tarafından yapay zekâ destekli robot elçi olarak tanımlanan AMECA; gelişmiş yapay zekâ altyapısı, insan yüzüne yakın tasarımı, yüz ifadeleri ve hareket kabiliyetiyle insan-robot etkileşimine yönelik teknolojileri sergiliyor. Daha önce ESA'nın farklı etkinliklerinde kullanılan robot, Antalya'daki IAC 2026 ile ilk kez Uluslararası Uzay Kongresi'nde sergilendi. IAC 2026, 9 Ekim'e kadar Antalya'da devam edecek.

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