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20 yıl önce deneme amaçlı ekmişti! Bu yıl yurt dışına ihraç etmeye başladı

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20 yıl önce deneme amaçlı ekmişti! Bu yıl yurt dışına ihraç etmeye başladı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 20 yıl önce deneme amacıyla ekilen ve üretimi her geçen yıl yaygınlaşan bal kabağı, bu yıl ilk kez ihraç edildi. Üretici Engin Çalışkan, "Aracı firmalarla bunu sürdüreceğiz. Topraklarımız verimli, emeğimizin karşılığını alıyoruz" açıklaması yaptı.

#1
Foto - 20 yıl önce deneme amaçlı ekmişti! Bu yıl yurt dışına ihraç etmeye başladı

Yarımca köyünde bir üreticinin deneme amaçlı ektiği ilk tohumlardan yüksek verim alınması, mahsulün iriliği ve kendine has aromasıyla beğeni kazanması üzerine köydeki diğer çiftçiler de bal kabağı yetiştiriciliğine yöneldi. Zamanla köyde üretim alanlarının artmasıyla yıllık yaklaşık 1200 ton bal kabağı yetiştirilmeye başlandı. Bal kabağı, köy halkının en önemli geçim kaynaklarından biri haline geldi. Yarımca köyünde titizlikle yetiştirilen bal kabakları, Türkiye'nin çeşitli illerindeki pazarlarda satışa sunulduğu gibi bu yıl ihracatçı firmalar aracılığıyla KKTC'ye ulaştırıldı.

#2
Foto - 20 yıl önce deneme amaçlı ekmişti! Bu yıl yurt dışına ihraç etmeye başladı

"20 SENEDİR BAL KABAĞI ÜRETİMİNE DEVAM EDİYORUZ" Çiftçi Engin Çalışkan, köyde kabak ekimini ilk olarak köy sakinlerinden merhum Mikail Ercan'dan gördüğünü, onun ürettiği kabakların iriliği, rengi ve aromasının kendisini bal kabağı üretimi için teşvik ettiğini söyledi. Köyde bal kabağı üretiminin her yıl arttığını ve bu yıl 1200 ton rekolte beklediklerini dile getiren Çalışkan, "Kabak üretimini 20 sene önce Mikail amcamızdan gördüm. Biz Mikail amca sayesinde bu işe başladık, 20 senedir bal kabağı üretimine devam ediyoruz. Bu işi daha da büyütmeye niyetim var. İnşallah daha iyi olur." dedi.

#3
Foto - 20 yıl önce deneme amaçlı ekmişti! Bu yıl yurt dışına ihraç etmeye başladı

"YARIMCA KÖYÜNÜN BAL KABAĞIYLA ANILMASINI İSTİYORUZ" Çalışkan, ürettikleri ürüne iriliği, kalitesi ve aroması nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından talep geldiğini, en büyük hedeflerinin Elazığ'ın kabağını Avrupa sofralarına ulaştırmak olduğunu söyledi. Bu yıl 30 dönümden 180 ton bal kabağı elde etmeyi beklediğini, bir ilki başararak KKTC'ye 10 ton bal kabağı gönderdiğini söyleyen Çalışkan, şöyle konuştu: "Kıbrıs'a ilk defa ihracat gerçekleştirdik, aracı firmalarla bunu sürdüreceğiz. Topraklarımız verimli, emeğimizin karşılığını alıyoruz. İstanbul, Erzurum, Van, Sivas, Kayseri gibi illerimize de bal kabaklarımızı gönderiyoruz. Çalıştığımız tüccarlar bizden memnun, bunu ilerletmeyi düşünüyoruz. Bize bakan çiftçilerimiz de üretimine başlıyor. Yarımca köyünün bal kabağıyla anılmasını istiyoruz. Yarımca köyünde bal kabağı festivali yapmayı hedefliyoruz."

#4
Foto - 20 yıl önce deneme amaçlı ekmişti! Bu yıl yurt dışına ihraç etmeye başladı

Üretici İlhan Ercan da köyde bal kabağı üretiminin yaygınlaşmasına babasının vesile olduğunu, bu ürün sayesinde ailelerin geçimlerini sağladığını belirtti. Köyün iklim ve toprak yapısının bal kabağı yetiştiriciliğine çok uygun olduğunu ifade eden Ercan, "2019'da babam vefat etti, babamdan sonra da ben devam ediyorum. Komşularımızla beraber bal kabağı ekiyoruz. Çok müthiş bir bal kabağı yetiştiriyoruz, aroması ve tadı gerçekten güzel." dedi.

#5
Foto - 20 yıl önce deneme amaçlı ekmişti! Bu yıl yurt dışına ihraç etmeye başladı

"BAL KABAĞININ ADAPTASYONU ÇOK İYİ OLDU" İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen de baraj ve göllerle çevrili Elazığ'ın iklim özellikleri, toprak yapısı ve rakımı ile tarımsal üretimde çeşitliliğin yanı sıra kalite açısından öne çıktığını söyledi. Kent genelinde yıllık ortalama 4 bin ton bal kabağı yetiştirildiğini belirten Taşkesen, son yıllarda Kovancılar ilçesinde özellikle Yarımca köyü bölgesinde artan bal kabağı üretiminin yeni bir tarımsal potansiyeli ortaya çıkardığını ve yöre halkı için önemli bir geçim kaynağı olduğunu dile getirdi.

#6
Foto - 20 yıl önce deneme amaçlı ekmişti! Bu yıl yurt dışına ihraç etmeye başladı

Taşkesen, şunları kaydetti: "Üreticilerimiz küçük alanlarda çok önemli miktarlarda ürün elde ederek bunu pazarlıyor. Suya yakın bölgelerde bu şekilde farklı ürünler de yetiştirerek bir katma değer oluşturuluyor. Bal kabağı hasadının çiftçilerimize ve ilimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Ürün çeşitliliğinin ve üretim kaynaklarının artması, üretimde elde edilen verimin yüksek olması bizim açımızdan değerli. Özellikle Kovancılar bölgesinde bal kabağının adaptasyonu çok iyi oldu. Bu şekilde ürün çeşitliliğini artırmaya devam edeceğiz."

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