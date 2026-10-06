20 yıl önce deneme amaçlı ekmişti! Bu yıl yurt dışına ihraç etmeye başladı

"20 SENEDİR BAL KABAĞI ÜRETİMİNE DEVAM EDİYORUZ" Çiftçi Engin Çalışkan, köyde kabak ekimini ilk olarak köy sakinlerinden merhum Mikail Ercan'dan gördüğünü, onun ürettiği kabakların iriliği, rengi ve aromasının kendisini bal kabağı üretimi için teşvik ettiğini söyledi. Köyde bal kabağı üretiminin her yıl arttığını ve bu yıl 1200 ton rekolte beklediklerini dile getiren Çalışkan, "Kabak üretimini 20 sene önce Mikail amcamızdan gördüm. Biz Mikail amca sayesinde bu işe başladık, 20 senedir bal kabağı üretimine devam ediyoruz. Bu işi daha da büyütmeye niyetim var. İnşallah daha iyi olur." dedi.