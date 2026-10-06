20 yıl önce deneme amaçlı ekmişti! Bu yıl yurt dışına ihraç etmeye başladı

"YARIMCA KÖYÜNÜN BAL KABAĞIYLA ANILMASINI İSTİYORUZ" Çalışkan, ürettikleri ürüne iriliği, kalitesi ve aroması nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından talep geldiğini, en büyük hedeflerinin Elazığ'ın kabağını Avrupa sofralarına ulaştırmak olduğunu söyledi. Bu yıl 30 dönümden 180 ton bal kabağı elde etmeyi beklediğini, bir ilki başararak KKTC'ye 10 ton bal kabağı gönderdiğini söyleyen Çalışkan, şöyle konuştu: "Kıbrıs'a ilk defa ihracat gerçekleştirdik, aracı firmalarla bunu sürdüreceğiz. Topraklarımız verimli, emeğimizin karşılığını alıyoruz. İstanbul, Erzurum, Van, Sivas, Kayseri gibi illerimize de bal kabaklarımızı gönderiyoruz. Çalıştığımız tüccarlar bizden memnun, bunu ilerletmeyi düşünüyoruz. Bize bakan çiftçilerimiz de üretimine başlıyor. Yarımca köyünün bal kabağıyla anılmasını istiyoruz. Yarımca köyünde bal kabağı festivali yapmayı hedefliyoruz."