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Erciyes Üniversitesi’ne yeni alternatif yol yapılıyor

Alt yapı ve üst yapı çalışmaların aralıksız sürdüren Melikgazi Belediyesi Aşık Veysel Bulvarı ile Hulusi Akar Bulvarı arasında yeni bir bağlantı yolu açarak Erciyes Üniversitesi’ne yeni bir alternatif yol kazandırıyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:59
Erciyes Üniversitesi’ne yeni alternatif yol yapılıyor

Alt yapı ve üst yapı çalışmaların aralıksız sürdüren Melikgazi Belediyesi Aşık Veysel Bulvarı ile Hulusi Akar Bulvarı arasında yeni bir bağlantı yolu açarak Erciyes Üniversitesi’ne yeni bir alternatif yol kazandırıyor.


Yol çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni yolun tüm imar planını düzenleyerek daha seri ve konforlu bir yolu daha Melikgazi ilçesine kazandırdı. İlçede birçok noktada şehir içi alternatif yollar ile güvenli ve seri ulaşım sağlayan yollar yaptıklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu; “Erciyes Üniversitesi ve askeriye sınırında Teknoparkın hemen karşısındaki konut alanlarında yeni bir yol açma çalışmamız devam ediyor. Burada imarı düzenleyerek vatandaşlarımızın konforunu sağlamak için güzel bir yol çalışması yaptık. Vatandaşlarımız çok daha seri ve konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlayacaklar. Burada Hulusi Akar Caddesine bir bağlantı diğeride üniversite yoluna bağlantı yolu olarak bu yolu açıyoruz. İmar planına da işlendi" dedi.


Aynı zamanda yolda taş duvar işi yaparak yol güvenlik önlemini de aldıklarını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “İstinat duvarı ile yol kot farkı gideriliyor. Çok yönlü bir çalışma yapıyoruz. Buradan hem raylı sisteme geçiş olacak hem de Hulusi Akar Bulvarı’na geçişleri kolay olacak. Bu yıl tamamlayarak trafiğe açmayı planlıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:59
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