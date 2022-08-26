  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şirin Payzın'dan tarihi geri adım! 7 günün 3'ü geçti Şirin!

Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Gülşen'e destek

İYİ Parti'den beklenen de buydu! Gülşen hanıma verilen gözaltı kararını...

Laikçi kafanın derdi bilim değil ayyaş üretmek! "Niye ilk 500'de değiliz" demek yerine "Niye sarhoş olamıyoruz" yaygarası

Enerji krizi yaşayan Almanya'da yeni önlem

Tayvan'a senatör çıkarması! Çin'i kışkırtıyorlar

Teşhirci Gülşen tutuklandı

Sapkın paylaşımı yapanlara değil; Akit’e yüklendi: Aile Bakan Derya Yanık’tan gecikmeli açıklama!

Türkiye'den Lübnan'a insani yardım: Tam 512 ton! Türkiye'den yola çıkmıştı... Resmi tören yapıldı

Artık fondaş medya da mızrağı çuvala sığdıramıyor! T24’ün altı kaval, üstü şeşhane
Eğitim Erciyes Üniversitesi’nden yabancı öğrencilere fahiş zam
Eğitim

Erciyes Üniversitesi’nden yabancı öğrencilere fahiş zam

Kayseri Erciyes Üniversitesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında, yurtdışından öğrenci kabulü ile yerleşen öğrencilerin katkı paylarına astronomik oranda zam yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 09:52:00 -
Erciyes Üniversitesi’nden yabancı öğrencilere fahiş zam

HABER MERKEZİ

Yapılan fahiş zamma tepki gösteren Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş, “Bu yıl Erciyes Üniversitesi yönetimi, yabancı uyruklu öğrencilerden talep edilen öğrenim katkı payını 3 kat artırarak tahsil edilmesine karar vermiş bulunuyor. Erciyes Üniversitemizde 2000’den fazla yabancı uyruklu öğrenci okuyor. Bunlar içinde Suriyeli ve Afganlılar önde geliyor. Çoğunluğu Suriyeli olan 100 kadar yabancı uyruklu ise tıp fakültesi öğrencisi öğrenim görüyor. Öğrenim katkı payında en büyük artış tıp fakültesi öğrencileri için yapıldı ve 25.500 TL olan ücret 76 bin TL’ye çıkarıldı. Bu öğrenciler, okullarını bırakmakla karşı karşıya gelmiş durumdalar. Fakültelerimizin, üniversitelerimizin ve ülkemizin emek vererek bu seviyeye getirdiği gençlerimize yardımcı olma sorumluluğumuz vardır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23