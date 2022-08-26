Erciyes Üniversitesi’nden yabancı öğrencilere fahiş zam

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Yapılan fahiş zamma tepki gösteren Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş, “Bu yıl Erciyes Üniversitesi yönetimi, yabancı uyruklu öğrencilerden talep edilen öğrenim katkı payını 3 kat artırarak tahsil edilmesine karar vermiş bulunuyor. Erciyes Üniversitemizde 2000’den fazla yabancı uyruklu öğrenci okuyor. Bunlar içinde Suriyeli ve Afganlılar önde geliyor. Çoğunluğu Suriyeli olan 100 kadar yabancı uyruklu ise tıp fakültesi öğrencisi öğrenim görüyor. Öğrenim katkı payında en büyük artış tıp fakültesi öğrencileri için yapıldı ve 25.500 TL olan ücret 76 bin TL’ye çıkarıldı. Bu öğrenciler, okullarını bırakmakla karşı karşıya gelmiş durumdalar. Fakültelerimizin, üniversitelerimizin ve ülkemizin emek vererek bu seviyeye getirdiği gençlerimize yardımcı olma sorumluluğumuz vardır.