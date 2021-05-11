Erciyes Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Mayıs ayına girmemiz birlikte eğitim öğretim döneminin de sonuna yavaş yavaş gelmiş bulunmaktayız. Üniversiteye geçecek öğrenciler hem sınav heyecanını taşırken hem de yeni okullarının nasıl bir yer olacağını merak ediyor. Bu sebeple son günlerde üniversite taban puanı ve kontenjan sayı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, Erciyes üniversitesi taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?